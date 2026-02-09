Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 19:17

Autorizaţiile de mediu ale operatorilor de deşeuri vor fi publicate într-un registru naţional.

Deputaţii au adoptat, astăzi, pe articole un proiect de modificare a ordonanţei de urgenţă privind regimul deşeurilor.

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate va avea obligaţia să publice pe pagina sa de internet lista actualizată a tuturor operatorilor economici autorizaţi pentru activităţi de gestionare a deşeurilor.

Lista va cuprinde denumirea operatorului, codul fiscal şi tipul activităţilor autorizate. Proiectul legislativ reduce spaţiul pentru practici ilegale şi oferă acces la informaţii, a subliniat deputatul USR Cristian Brian.

Cristian Brian: Practic, oricine poate verifica legalitatea unui operator economic care se ocupă de deşeuri. Cel mai important, eliminăm firmele fantomă. Practic, reducem pirateria şi fraudele din acest domeniu.

Gestionarea deşeurilor este una dintre cele mai profitabile zone pentru reţelele de interes locale şi regionale, a atras atenţia deputatului S.O.S. România Sorin Oltenaşu.

Sorin Oltenaşu: Lipsa transparenţei care a existat până acum a permis contracte netransparente, monopoluri şi costuri uiaşe suportate de cetăţeni.

Actul normativ va fi supus votului miercuri în plenul Camerei Deputaţilor, for decizional. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

