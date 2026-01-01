Zeci de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou într-o staţiune de schi din Elveţia (sinteză)

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 16:50

UPDATE – O petrecere de Revelion în staţiunea elveţiană de schi de lux Crans-Montana s-a încheiat cu o tragedie provocată de un incendiu, soldată cu zeci de morţi. Anchetele privind cauza accidentului continuau pe parcursul zilei de joi, relatează dpa.

Poliţia, care a comunicat că zeci de persoane au murit, nu a furnizat încă un bilanţ exact al victimelor. Aproximativ 100 de persoane au fost grav rănite în incendiul izbucnit la barul Le Constellation, a declarat comandantul poliţiei din Valais, Frederic Gisler, într-o conferinţă de presă susţinută joi.

Imaginile video de la faţa locului arată focul răspândindu-se în clădire, cu oameni în afara clubului, unii dintre ei alergând şi ţipând, şi şiruri de ambulanţe care aşteptau la coadă şi elicoptere care aterizau pentru a transporta victimele la spitalele din apropiere şi la unităţile specializate în arsuri din alte oraşe elveţiene, relatează Reuters.

Alarma a fost primită de poliţie în jurul orei 1:30 (00:30 GMT). Serviciile de urgenţă au ajuns la faţa locului în câteva minute.

Autorităţile elveţiene au primit sprijin din partea departamentului de protecţie civilă al regiunii italiene Valle d’Aosta, de la graniţa cu Elveţia: un elicopter cu specialişti în salvare montană şi personal medical a fost solicitat de partea elveţiană şi se află în misiune acolo începând cu ora 6:00, a anunţat serviciul italian de salvare montană.

Crans-Montana este una dintre cele mai faimoase destinaţii turistice din Alpii elveţieni şi este de obicei complet ocupată în perioadele de sărbători precum Crăciunul şi Anul Nou, atrăgând mii de vizitatori din întreaga lume. Poliţia a precizat că este, prin urmare, foarte probabil ca printre victime să se afle şi turişti străini.

Şoc în rândul localnicilor, turiştilor şi politicienilor

Dezastrul din cunoscuta destinaţie turistică a provocat şoc în rândul localnicilor, turiştilor şi politicienilor.

Preşedintele federal al Elveţiei, Guy Parmelin, care îşi preluase funcţia cu doar câteva ore înainte, s-a declarat consternat: ‘Ceea ce trebuia să fie un moment de bucurie s-a transformat într-un moment de doliu în ziua de Anul Nou la Crans-Montana, afectând întreaga ţară şi nu numai’, a scris el pe X.

‘Această seară trebuia să fie o sărbătoare, dar s-a transformat într-un coşmar’, a declarat şi Mathias Reynard, preşedintele guvernului din cantonul Valais, unde se află staţiunea.

‘Cunosc pe cineva care ar putea fi printre victime şi nu reuşesc să dau de ea. Sunt foarte îngrijorată’, a spus Karine Spreng, o locuitoare din zonă. ‘Voi încerca să contactez alte persoane care o cunosc pe această femeie, pentru a afla dacă mai este în viaţă’.

Poliţia a instituit o linie telefonică de informare pentru rude. Site-ul media al poliţiei regionale s-a blocat după primul anunţ publicat, din cauza numărului mare de apeluri primite.

Explozie – doar după izbucnirea incendiului

Anchetatorii presupun că incendiul a fost un accident. ‘Un atac poate fi exclus în mod absolut’, a declarat procuroarea generală Beatrice Pilloud într-o conferinţă de presă.

Anchetatorii au exclus un atac după audierea martorilor şi primele investigaţii, a declarat şi comandantul poliţiei din Valais, Gisler. Exploziile raportate de localnici au avut loc abia după izbucnirea incendiului.

Incendiul a declanşat o explozie pe măsură ce s-a extins, a declarat Stephane Ganzer, consilierul de stat responsabil pentru securitate în Valais, citând declaraţii ale martorilor şi investigaţiile preliminare.

‘Am auzit o explozie, dar nu semăna deloc cu focurile de artificii de Anul Nou’, a declarat Jeoffrey d’Amecourt, un localnic, pentru postul de televiziune RTS.

Clădirea în care se afla barul a fost grav avariată. Poliţia a izolat pe o suprafaţă extinsă zona din jurul barului, situat pe strada principală a oraşului.

Multe întrebări fără răspuns

Procuroarea generală Pilloud nu a putut oferi iniţial informaţii despre cauza incendiului. De asemenea, ea nu a comentat atunci când a fost întrebată dacă barul dispunea de ieşiri de urgenţă corespunzătoare şi dacă acestea erau funcţionale.

Două tinere franţuzoaice, care au spus că se aflau în barul Le Constellation, au declarat pentru postul francez BFMTV că o sticlă cu ‘lumânări aniversare’ a fost ţinută prea aproape de tavanul din lemn, care a luat foc. Incendiul s-a extins în câteva secunde, au declarat cele două femei, identificate de post drept Emma şi Albane. Panica s-a instalat în bar, au mai spus ele.

Ambasadorul Italiei Gian Lorenzo Cornado a declarat că un foc de artificii ar fi putut declanşa incendiul. El a precizat că s-a deplasat la faţa locului pentru a verifica dacă printre victime se numără şi cetăţeni italieni. Poliţia i-ar fi spus că sunt 40 de morţi, însă numărul nu a fost confirmat oficial.

‘Nu putem oferi nicio informaţie în acest sens’, a declarat Daniel Imboden, purtător de cuvânt al poliţiei din Valais. ‘Ca întotdeauna, sunt investigate toate pistele posibile.’

Staţiune de schi exclusivistă

Crans-Montana este situată în cantonul Valais şi este considerată o destinaţie de vacanţă selectă, frecventată de numeroase celebrităţi. Cel mai cunoscut rezident a fost actorul Roger Moore (1927-2017), interpret al lui James Bond.

Staţiunea, aflată la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri, dispune de un domeniu schiabil extins. La sfârşitul lunii ianuarie au loc aici şi curse din Cupa Mondială de schi.

În perioada sărbătorilor, staţiunea este de obicei complet ocupată. Cu aproximativ 10.000 de locuitori, există circa 2.600 de locuri de cazare în hoteluri, inclusiv opt hoteluri de lux, precum şi sute de apartamente de vacanţă.

Potrivit autorităţii locale de turism, se înregistrează aproximativ un milion de înnoptări pe an, iar circa 20% dintre oaspeţi provin din străinătate.

Cel mai apropiat aeroport important este cel din Geneva, aflat la 180 de kilometri distanţă pe şosea. AGERPRES

UPDATE – Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferinţă de presă, că ‘zeci de persoane au murit’ în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans Montana, informează EFE.

‘Prioritatea este medicina legală pentru a ne ajuta să identificăm persoanele decedate’, a declarat, la rândul său, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud.

Poliţia din Valais a exclus ipoteza unui atentat ca fiind cauza incendiului declanşat puţin după miezul nopţii.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou. AGERPRES

UPDATE – O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.

Citând poliţia elveţiană, Sky News a raportat că cel puţin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare. Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.

Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicţie aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliţia într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.

Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

‘A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută’, declarase, într-o primă fază, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion.

‘Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime’, a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere. AGERPRES

O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, a făcut mai multe victime şi răniţi la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, Elveţia, a anunţat joi poliţia, transmite AFP.

‘A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută’, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion.

‘Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime’, a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere.

‘Intervenţia este încă în desfăşurare’, a subliniat purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale. AGERPRES