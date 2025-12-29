Ascultă Radio România Iași Live
#Ucraina: Preşedintele francez Macron anunţă o reuniune a aliaţilor Kievului la începutul lui ianuarie la Paris

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 08:25

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat luni o reuniune a aliaţilor Kievului la Paris la începutul lui ianuarie, pentru discuţii asupra garanţiilor de securitate pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace cu Rusia, informează AFP.

‘Vom reuni ţările Coaliţiei de Voinţă la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuţiile concrete ale fiecăruia’, a scris pe platforma X preşedintele Emmanuel Macron, care a discutat înainte cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski şi cel american Donald Trump, alături de mai mulţi alţi lideri europeni.

‘Avansăm asupra garanţiilor de securitate ce vor fi centrale pentru a construi o pace justă şi durabilă’, a afirmat liderul francez, care de asemenea a discutat singur cu Volodimir Zelenski.

Acest anunţ intervine după ce Zelenski şi Trump au avut duminică o întrevedere la reşedinţa preşedintelui american în Florida, acesta din urmă arătându-se destul de optimist, chiar dacă la fel de evaziv, cu privire la o soluţionare apropiată a conflictului care face ravagii în Ucraina încă din februarie 2022.

‘Aceasta a fost o negociere foarte dificilă’, a recunoscut Donald Trump, evocând ‘numeroase progrese’. ‘Nu vreau să spun când (anume), însă eu cred că noi vom reuşi’, a continuat el, propunând de asemenea să vină să susţină un discurs în Parlamentul ucrainean pentru a face să avanseze planul său de pace.

Luând cuvântul alături de el, Volodimir Zelenski s-a arătat de asemenea entuziasmat, vorbind despre ‘mari progrese’, inclusiv despre ‘90%’ din planul de pace american în 20 de puncte ‘aprobat’, despre ‘garanţii de securitate’ pentru Ucraina ‘aprobate’ în mod cert şi ‘aproape aprobate’ pentru altele, precum şi despre ‘un plan de prosperitate în curs de finalizare’. AGERPRES

