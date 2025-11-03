Second World Summit for Social Development: Europa, în prim-planul dialogului global despre politici sociale (Doha, 3–6 noiembrie 2025)

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 11:00

Astăzi a început la Doha Second World Summit for Social Development (a doua ediție a Summitului Mondial pentru Dezvoltare Socială), cel mai important eveniment global dedicat justiției sociale, muncii decente și incluziunii.

„Summitul Social Mondial de la Doha este o ocazie istorică pentru a reafirma principiile care stau la baza modelului social european – justiția socială, munca decentă, protecția celor vulnerabili și egalitatea de șanse pentru toți. Europa vine cu propuneri concrete și cu parteneriate globale prin inițiativa Global Gateway, demonstrând că dezvoltarea economică și echitatea socială merg mână în mână”, a spus Roxana Minzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale, Competențe și Locuri de Muncă de Calitate.

La 30 de ani de la prima reuniune de la Copenhaga, liderii lumii se întâlnesc din nou pentru a pune în centrul dezbaterii viitorul social al planetei. Summitul reunește șefi de stat, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ai societății civile pentru a construi o viziune comună despre o lume mai echitabilă.

Roxana Minzatu conduce delegația Uniunii Europene, formată din reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Comitetului Economic și Social European. Sub coordonarea sa, Europa aduce la masa discuțiilor teme esențiale precum munca decentă, educația, egalitatea de gen și tranziția către o economie verde și digitală.

Summitul va adopta Declarația de la Doha, un nou acord global care actualizează angajamentele asumate în 1995 prin Declarația de la Copenhaga și contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030.

Prin inițiativa Global Gateway, Uniunea Europeană investește în locuri de muncă, formare profesională, sănătate și infrastructură durabilă în peste o sută de țări, demonstrând că parteneriatele bazate pe valori pot aduce beneficii reale comunităților din întreaga lume.

