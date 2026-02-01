Republica Moldova s-a confruntat timp de cinci ore cu o pană de curent

Publicat de Andreea Drilea, 1 februarie 2026, 07:42 / actualizat: 1 februarie 2026, 8:44

Pana de curent din Republica Moldova a durat cinci ore.

Linia prin care este importată energia electrică din România via Ucraina şi regiunea separatistă transnistreană a căzut ca urmare a problemelor din sistemul energetic al Ucrainei, cu care cel moldovenesc este interconectat.

De la Radio Chişinău relatează Victor Pogor: Sute de localităţi din Republica Moldova, inclusiv capitala Chişinău, au rămas sâmbătă dimineaţă fără energie electrică. Regiuni întinse au rămas fără internet şi telefonie mobilă, iar activitatea punctelor de trecere a frontierei a fost trecută în regim manual. Instituţiile medicale din regiunile afectate de avarie au fost conectate pe perioada blackout-ului la generatoare electrice autonome, la fel ca şi dispeceratele de urgenţă. În Chişinău, transportul public a fost blocat, semafoarele nu funcţionau, la fel ca şi lifturile din blocuri. Au rămas fără căldură şi cei care beneficiază centralizate de agent termic. Au fost afectaţi şi cei care îşi încălzesc locuinţele pe bază de electricitate. Mai multe magazine şi localuri au fost nevoite să-şi suspende activitatea în lipsa curentului, iar benzinăriile nu au mai putut alimenta autovehiculele cu carburanţi. Autorităţile spun că pana de curent a fost generată de o avarie tehnologică pe teritoriul Ucrainei, cu deconectarea simultană a liniei de 400 de kilovolţi, prin care Republica Moldova cumpără electricitate din România şi care traversează regiunea Odesa. Pentru a remedia parţial situaţia, Chişinăul a fost nevoit să pună în funcţiune patru linii de 110 kilovolţi ce interconectează sistemele energetice ale României şi Republicii Moldova, dar care nu sunt utilizate în mod obişnuit. Serviciile speciale au intervenit de urgenţă pentru remedierea situaţiei, alimentarea cu energie electrică fiind restabilită în totalitate în majoritatea localităţilor aproape de ora 17:00.

Rador