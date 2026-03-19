Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Internaţional miercuri, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum...

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său
Internaţional luni, 16 martie 2026, 16:49

Iranul a avertizat România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis SUA să folosească baze de pe teritoriul său

Iranul a avertizat astăzi România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul...

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez
Internaţional luni, 16 martie 2026, 14:01

Volodimir Zelenski va vizita miercuri Spania şi se va întâlni cu premierul Pedro Sanchez

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita Spania miercuri şi se va întâlni cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez la Palatul Moncloa,...

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute
Internaţional luni, 16 martie 2026, 11:56

Dosar de corupţie privind redobândirea cetăţeniei române: Două persoane, între care un angajat al Consulatului României din Cahul, reţinute

Administratoarea unei companii specializate în pregătirea actelor pentru redobândirea cetăţeniei române, precum şi un angajat al Consulatului...

Internaţional luni, 16 martie 2026, 10:26

IGSU: Nou transport de materiale trimise de România în sprijin pentru Republica Moldova

Autorităţile române au trimis în Republica Moldova un nou transport de echipamente şi materiale de intervenţie pentru gestionarea situaţiei...

Internaţional luni, 16 martie 2026, 08:53

Măsuri luate pentru atenuarea efectelor creşterii preţului combustibilor

Preţul barilului de petrol Brent, extras din Marea Nordului, este în creştere pe pieţele internaţionale în această dimineaţă, aproape 105...

Internaţional duminică, 15 martie 2026, 11:18

În Orientul Mijlociu au avut loc noi atacuri

Noi atacuri au lovit Orientul Mijlociu duminică, în timp ce preşedintele Donald Trump a cerut ţărilor să trimită nave de război pentru a...

Internaţional duminică, 15 martie 2026, 09:26

 În Franţa începe primul tur al alegerilor locale

Primul tur al alegerilor locale are loc în Franţa duminică, primarii fiind aleşi în 35.000 de comune din întreaga ţară. Rezultatele vor servi...

