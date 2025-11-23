Negocieri la Geneva privind planul SUA de a pune capăt războiului din #Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 23 noiembrie 2025, 08:27

Oficiali ucraineni, americani şi europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au anunţat sâmbătă mai multe surse, relatează AFP şi dpa.

Consilierul pe probleme de securitate naţională al preşedintelui francez Emmanuel Macron ‘va merge mâine la Geneva împreună cu omologii săi din ‘E3′ (Germania, Franţa şi Regatul Unit)’, a declarat una dintre surse pentru AFP.

‘Discuţiile vor avea loc între Statele Unite, E3 şi ucraineni’, a precizat o altă sursă.

La rândul său, Italia a anunţat sâmbătă că va trimite un oficial să participe la discuţiile de duminică de la Geneva, alături de consilieri pe probleme de securitate naţională din ţările E3 şi din Uniunea Europeană, precum şi oficiali americani şi ucraineni.

Surse diplomatice au declarat că Fabrizio Saggio va reprezenta Italia.

Un înalt oficial de la Kiev a anunţat sâmbătă că Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia.

‘În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveţia între înalţi oficiali ucraineni şi americani cu privire la posibilii parametri ai unui viitor acord de pace’, a transmis pe Facebook Rustem Umerov, şeful Consiliului de Securitate al Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă un decret de înfiinţare a delegaţiei care va fi responsabilă de participarea ‘la procesul de negocieri cu Statele Unite şi alţi parteneri internaţionali ai Ucrainei, precum şi cu reprezentanţii Rusiei’.

Conform decretului, delegaţia va fi condusă de mâna dreaptă a lui Zelenski, şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, şi îi va include, printre alţii, pe Rustem Umerov, şefii serviciilor de securitate şi informaţii şi şeful Statului Major General. Va fi o delegaţie în esenţă militară.

Vineri, Zelenski a respins planul american de a pune capăt celor aproape patru ani de invazie rusă şi a afirmat că va încerca să sugereze soluţii alternative Washingtonului. Textul este privit cu îngrijorare la Kiev, deoarece reiterează mai multe cerinţe majore formulate de Rusia.

Planul include concesii teritoriale din partea Ucrainei şi o reducere a dimensiunii armatei sale, dar oferă şi garanţii de securitate occidentale pentru Kiev. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro