Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU privind situaţia din Venezuela

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026, 08:56

Luni va avea loc o reuniune a Consiliul de Securitate al ONU pentru a aborda atacul Statelor Unite.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că acesta a creat un precedent periculos. Căderea lui Nicolás Maduro a fost, în mare parte, salutată de ampla diasporă a Venezuelei şi de mulţi lideri mondiali.

America Latină, mai mult decât multe alte regiuni ale lumii, are îngrijorări naţionaliste serioase în privinţa relaţiei cu Statele Unite. De multe ori SUA au fost văzute ca putere intervenţionistă.

Pe de altă parte, există şi mulţi oameni în America Latină care sunt foarte îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă în Venezuela, atât pentru că nu le-a plăcut ideologia, în special latino-americanii conservatori fiind foarte preocupaţi de situaţie, cât şi pentru că, în multe cazuri, au experimentat migraţia masivă a venezuelenilor către ţările lor.

Rador/logo ONU