Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin s-a încheiat fără a fi menţionată încetarea focului în Ucraina

Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 06:53

UPDATE – Îndelung aşteptata întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, de vineri, s-a încheiat fără nicio menţiune despre o încetare a focului.

După mai mult de două ore şi jumătate de discuţii în Alaska, ambii lideri au lăudat relaţiile dintre ei, dar Donald Trump a afirmat „Nu am ajuns acolo”.

Vladimir Putin, vorbind prin translator, a afirmat că „Este sincer interesat de încheierea conflictului”, dar a avertizat că trebuie văzute şi îngrijorările legitime ale Rusiei, care privesc securitatea. „Suntem convinşi că pentru a face înţelegerea să dureze pe termen lung trebuie să eliminăm toate rădăcinile iniţiale, cauzele primare ale acestui conflict. Şi, am spus de multe ori, să luăm în considerare toate îngrijorările legitime ale Rusiei şi să se impună un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume, ca întreg. Sunt de acord cu preşedintele Trump care a spus astăzi că, desigur, şi securitatea Ucrainei trebuie asigurată. Desigur. Suntem pregătiţi să lucrăm asupra acestui lucru”, a declarat preşedintele Putin.

Preşedintele Trump a afirmat că va informa Ucraina şi pe aliaţii acesteia.

La scurt timp după încheierea summitului el a declarat pentru Fox News că depinde de preşedintele Volodimir Zelenski să obţină un acord.

Întâlnirea din Alaska nu a avut rezultatul dorit de preşedintele Trump – un acord de încetare a focului. În schimb, preşedintele Putin a obţinut foarte multe. O primire cu covorul roşu, o zi în lumina reflectoarelor geopolitice şi ocazia de a împărţi scena cu liderul celei mai puternice ţări. În ultimele săptămâni, preşedintele Trump a ameninţat că va impune o abordare mai dură asupra Rusiei din cauza faptului că aceasta nu este dispusă să ajungă la un acord de încetare a focului în Ucraina. Totuşi, până în prezent Casa Albă nu şi-a pus în aplicare ameninţarea. Rador

„High Stakes!” – miză mare, a scris preşedintele Trump la plecarea către Alaska. Întâlnirea cu Vladimir Putin este prevăzută pentru ora 22:30, ora României, la Baza Elmendorf Richardson, de lângă oraşul Anchorage.

Liderul american a declarat că această întâlnire va fi una de tatonare, care să deschidă calea către o a doua reuniune, Putin-Zelenski, sau dacă va fi nevoie, Putin-Trump-Zelenski. Donald Trump a spus în avion că scopul său nu este să negocieze ceva în numele Ucrainei, ci să aducă părţile la masa discuţilor, urmând ca apoi Ucraina să decidă singură dacă va ceda sau nu teritorii Rusiei.

Un mesaj oarecum liniştitor pentru Ucraina şi aliaţii europeni, care se tem că preşedinţii celor două super-puteri ar putea impune oprirea războiului prin sacrificarea Kievului.

Sosit deja la Anchorage, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că nu face previziuni. Simbolic, poate, avea un tricou cu însemnele fostei URSS.

Pentru a face pace, preşedintele Putin doreşte anexarea celor patru regiuni ucrainene – Doneţk, Herson, Luhansk şi Zaporijjea, plus recunoaşterea anexării Crimeei, garanţii că Ucraina nu va intra în NATO şi oprirea aprovizionării acestei ţări cu armament occidental.

Preşedintele Trump a spus că vor fi schimburi de teritorii pe care Ucraina va trebui să le accepte, altfel va lupta în continuare.

Avionul lui Putin este prevăzut să aterizeze în Alaska la ora 22:00 ora României, iar Trump îl va întâmpina personal la scară. (RADOR/FOTO imagine ilustrativă)