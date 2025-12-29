Donald Trump: Suntem mult mai aproape de un acord între Rusia şi #Ucraina

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 07:44 / actualizat: 29 decembrie 2025, 8:45

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat duminică după amiaza (ora locală) că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este ‘foarte aproape’, după ce a avut o întâlnire de aproape trei ore cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, desfăşurată la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. Trump a precizat însă că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.

‘Cred că ne apropiem’ de finalizarea unui plan de pace, a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski, adăugând că au vorbit şi cu mai mulţi lideri europeni în cadrul întâlnirii. ‘Consider că facem progrese foarte bune. Suntem foarte aproape. Există una sau două probleme sensibile, foarte dificile, dar cred că evoluăm bine. Am făcut multe progrese astăzi şi în ultima lună’, a declarat liderul american.

La rândul său, preşedintele ucrainean a subliniat că întâlnirea a fost pozitivă şi a precizat că părţile au convenit să se reunească ‘în săptămânile următoare’ pentru ‘a finaliza aspectele discutate’, fără a oferi detalii despre locul sau data exactă a întâlnirii.

În privinţa garanţiilor de securitate, Zelenski a declarat că acestea sunt ‘100% agreate’ între Statele Unite şi Ucraina, în timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la ‘95%’.

Întâlnirea de duminică dintre cei doi lideri are loc după ce, joi, Zelenski a purtat o convorbire telefonică cu emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, cu care a discutat unele ‘idei noi’ privind modul de a ajunge la pace în Ucraina, legat de formate, întâlniri şi foaia de parcurs a discuţiilor. De asemenea, Trump a vorbit la telefon cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski, şi a spus că îl va suna din nou pe Putin după întâlnirea cu preşedintele ucrainean.

Volodimir Zelenski încearcă să obţină sprijinul Washingtonului pentru un plan cu 20 de puncte, după ce administraţia Trump a prezentat la sfârşitul lunii noiembrie o propunere de 28 de puncte, care a neliniştit Kievul şi aliaţii săi, deoarece reflecta mai multe poziţii ale Rusiei. De atunci, Kievul şi partenerii săi europeni au lucrat la un plan alternativ, inclusiv în cadrul unor întâlniri recente la Berlin şi Miami cu oficiali de rang înalt ai administraţiei Trump, în timp ce Washingtonul a purtat şi discuţii separate cu Moscova.

Planul de pace în 20 de puncte, respins de Moscova, include un pact de neagresiune cu Rusia şi garanţii de securitate din partea SUA pentru Ucraina, similare cu cele ale NATO. În ceea ce priveşte situaţia teritorială, Kievul propune două opţiuni: menţinerea actualei linii a frontului sau stabilirea unei zone demilitarizate în părţi ale regiunii Doneţk controlate încă de Ucraina şi revendicate de Rusia.

Acord pentru negocieri prin intermediul unui ‘grup de lucru’

Vorbind în conferinţa de presă alături de preşedintele ucrainean, Donald Trump a anunţat că atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au exprimat acordul de a negocia prin intermediul unui ‘grup de lucru’ format din principalii lor colaboratori, pentru a finaliza un acord de pace privind conflictul din Ucraina ‘în săptămânile următoare’.

Potrivit lui Trump, grupul de lucru american îi va include pe emisarii Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui, precum şi pe secretarul de stat Marco Rubio şi pe şeful Statului Major General, generalul Dan ‘Raizin’ Caine.

‘Ucraina va trimite oameni foarte buni, care au participat la prânzul de astăzi (la Mar-a-Lago)’, a adăugat Trump, precizând că, în convorbirea telefonică anterioară cu preşedintele rus, a obţinut acceptul Kremlinului pentru această mediere.

Trump a subliniat că ‘este important de precizat că grupul de lucru va colabora şi cu Rusia, pentru că, dacă acţionăm doar între noi, nu vom rezolva problema’.

Zelenski a declarat, alături de Trump, că speră ca acest grup de lucru ‘să ia decizii în ianuarie’ privind şase documente de lucru care ar trebui să rezolve diferenţele privind încetarea focului, garanţiile de securitate pentru Kiev din partea NATO şi a Europei şi viitorul regiunilor estice ucrainene ocupate de Rusia din Donbas.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, în cadrul convorbirii telefonice de peste o oră purtate duminică cu Trump, Putin ‘a acceptat propunerea americană de a rezolva situaţia din Ucraina prin înfiinţarea unor grupuri de lucru. Unul se va ocupa de aspectele legate de securitate, iar celălalt de aspectele economice’.

Ucraina se pregăteşte pentru alegeri prezidenţiale

EFE notează că Ucraina a început deja pregătirile şi pentru organizarea alegerilor prezidenţiale. Un grup de lucru format din reprezentanţi ai mai multor partide – conform instrucţiunilor date de preşedinte – a avut prima întâlnire pentru a discuta obstacolele juridice, de securitate şi organizatorice.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina ar putea organiza simultan alegerile şi un referendum privind documentul de 20 de puncte. Organizarea alegerilor în timp de război a fost o opţiune nepopulară în Ucraina, respinsă de toate principalele forţe politice, şi ar necesita modificarea legislaţiei.

Cu toate acestea, sub presiunea lui Trump, Kievul s-a arătat recent deschis la această idee, într-un gest perceput ca o încercare de a împiedica Moscova şi Washingtonul să invoce argumentul că guvernul ucrainean este ilegitim. AGERPRES