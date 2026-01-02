Doliu naţional în Elveţia, după incendiul din Crans-Montana

În Elveţia este doliu naţional declarat pentru cinci zile, după incendiul fără precedent care a cuprins în noaptea de Anul Nou un bar aglomerat din staţiunea de schi Crans-Montana.

Peste 40 de persoane au murit şi 115 au fost strănite. Până acum, Ministerul Român de Externe nu are informaţii că ar fi şi români printre victime.

Reporter: Autorităţile elveţiene încă nu au stabilit clar cauza tragediei din barul aflat în staţiunea de schi în noaptea de Anul Nou. Procurorul general al cantonului a spus că cel mai probabil, aprinderea aproape simultană a tuturor materialelor combustibile dintr-o zonă închisă a fost cea care a dus la explozie şi astfel, a respins speculaţiile iniţiale că ar fi fost vorba despre un atac. Anchetatorii elveţieni au început să identifice corpurile neînsufleţite, dar au avertizat că procedura este complicată şi ia timp. De altfel, Ministerul de Externe de la Bucureşti face verificări ca să afle dacă printre victime sunt români şi a transmis că până acum nu a primit cereri de asistenţă. În schimb, Ministerul Francez de Externe a anunţat aseară că sunt nouă francezi răniţi şi sunt căutaţi alţi opt, iar şeful diplomaţiei de la Roma, Antonio Tajani, a spus că aproximativ 15 italieni au fost răniţi şi tot atâţia sunt daţi dispăruţi. După ce a fost la faţa locului, preşedintele Elveţiei, Guy Parmelin, a declarat că este una dintre cele mai mari tragedii din istoria ţării. Mesaje de condoleanţe au fost transmise din toată colţurile Europei şi lumii, inclusiv de la Bucureşti, de la preşedintele Nicuşor Dan şi Patriarhia Română.

FOTO imagine ilustrativă