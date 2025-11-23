(LIVE) Cotrapropunere europeană la planul american pentru #Ucraina

UPDATE ora 21:15 – Şefa guvernului italian,Giorgia Meloni, a declarat duminică că nu este necesar să fie prezentată o ‘contrapropunere completă’ la planul american destinat să pună capăt războiului între Rusia şi Ucraina, chiar dacă numeroase aspecte trebuie să fie încă discutate, relatează France Presse.

‘Nu cred ca problema să fie de a lucra la o contrapropunere completă. Există multe puncte acceptabile în planul citit de noi’, a spus Meloni într-o conferinţă de presă la summitul G20 de la Johannesburg.

‘Este mult mai judicios să lucrăm asupra propunerii existente şi să ne concentrăm asupra problemelor într-adevăr cruciale’, a adăugat ea.

Comentariile şefei guvernului italian intervin în timp ce înalţi responsabili americani şi ucraineni s-au reunit la Geneva pentru a discuta planul controversat în 28 de puncte al preşedintelui Donald Trump destinat să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru ani.

Donald Trump a dat Ucrainei termen până în 27 noiembrie pentru a aproba planul.

UPDATE ora 20:30 – Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit din nou SUA şi, în mod special, preşedintelui Donald Trump pentru ‘tot ceea ce fac pentru securitatea’ ţării sale, la scurt timp după ce preşedintele american a acuzat din nou Ucraina de ‘lipsă de recunoştinţă’, potrivit EFE şi AFP.

‘Leadership-ul SUA este important, suntem recunoscători pentru tot ceea ce Statele Unite şi preşedintele Trump fac pentru securitate şi continuăm să lucrăm în cel mai constructiv mod posibil’, a declarat el pe contul său de pe platforma X.

‘Ucraina este recunoscătoare SUA, faţă de fiecare inimă americană şi personal faţă de preşedintele Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, a salvat vieţi ucrainene’, a afirmat Zelenski într-un mesaj pe platforma X. Javelin sunt rachete antitanc de fabricaţie americană, a căror livrare Ucrainei Donald Trump a aprobat-o în primul său mandat (2017-2021), pe când Kievul lupta împotriva rebelilor separatişti în Donbas, susţinuţi de ‘soldaţi din armata regulată rusă care îşi petreceau concediul în Doneţk şi Lugansk’, conform explicaţiei oficiale a Moscovei.

Volodimir Zelenski a subliniat că delegaţia ţării sale şi cea din SUA s-au întâlnit duminică la Geneva şi şi-a exprimat speranţa într-un ‘un rezultat practic care să aducă Ucraina şi întreaga Europă mai aproape de o pace şi o securitate fiabile’.

Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi o schimbare în privinţa concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.

Documentul, pregătit în cadrul negocierilor în curs la Geneva, propune ca forţele armate ucrainene să fie limitate la 800.000 de oameni ‘în timp de pace’ în locul plafonului de 600.000 de militari, propus în planul american.

Documentul precizează de asemenea că ‘negocierile asupra schimburilor teritoriale vor începe pornind de la linia de contact’ în loc de a stabili dinainte ca unele zone (ale Ucrainei) să fie recunoscute ca ‘de facto ruseşti’, aşa cum sugerează planul american.

Această contrapropunere a fost redactată de aşa-numitul grup E3, cuprinzând Marea Britanie, Franţa şi Germania, conform unei surse care a avut acces la document.

Documentul se bazează pe propunerea americană, dar reia fiecare punct, sugerând suprimări sau modificări.

Contrapropunerea europeană sugerează ca Ucraina să primească din partea SUA o garanţie de securitate similară Articolului 5 al NATO şi se opune propunerii americane de a utiliza activele ruseşti îngheţate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.

‘Ucraina va fi complet reconstruită şi va primi compensaţii financiare, inclusiv prin intermediul activelor suverane ruseşti, care vor rămâne îngheţate până când Rusia va compensa daunele provocate Ucrainei’, se arată în document.

Planul SUA propune ca 100 de miliarde de dolari din fondurile ruseşti îngheţate să fie investite într-un ‘efort condus de SUA de reconstrucţie şi investiţii în Ucraina’, iar SUA să primească 50% din profiturile obţinute din această operaţiune.

SUA au propus, de asemenea, ca restul să fie investit într-un ‘fond de investiţii distinct americano-rus’.

