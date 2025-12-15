Atac armat pe plaja din Sydney: Bilanţul urcă la 16 morţi (poliţia)

Publicat de Andreea Drilea, 15 decembrie 2025, 05:07 / actualizat: 15 decembrie 2025, 6:41

Şaisprezece persoane au fost ucise şi cel puţin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreieşti pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, a anunţat poliţia statului luni dimineaţă, într-un nou bilanţ, transmite AFP.

‘Poliţia poate confirma că 16 persoane au murit şi 40 rămân în spital în urma atacului armat de ieri la Bondi’, a anunţat pe X poliţia din New South Wales.

Comunicatul nu a precizat dacă bilanţul îl include pe unul dintre atacatori, care a murit în atac. AGERPRES