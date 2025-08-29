IAȘI: Două persoane au murit în urma unui accident petrecut în Deleni, județul Iași

Două persoane și-au pierdut viața după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, într-o prăpastie, pe raza localității Deleni.

Forțele de intervenție ajunse la fața locului au descoperit mașina răsturnată pe cupolă, în interior fiind identificate două victime – o femeie și un bărbat, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața.

Coordonatorul UPU SMURD Iași, medicul Diana Cimpoeșu:

Polițiștii au declașat cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

