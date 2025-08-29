(AUDIO) Reduceri salariale semnificative în urma măsurilor fiscal-bugetare, declară liderul SANITAS Iași, Iulian Cozianu

Ascultă Radio România Iași Live
29 august 2025, 16:36

Măsurile fiscal-bugetare cuprinse în pachetele 1 și 2 vor duce la reduceri semnificative ale salariilor angajaților, în unele domenii depășind chiar și 20%, atrage atenția liderul SANITAS Iași, Iulian Cozianu.

El mai spune că, odată cu disponibilizările anunțate de Guvern, este posibil ca aproximativ 30% din funcționari să-și piardă locul de muncă, iar anumite sectoare de activitate să devină inoperabile:

Liderii sindicatelor reprezentative din județul Iași au avut, astăzi, o ședință a Comisiei de Dialog Social privind măsurile de austeritate, dorind, astfel, să tragă un ultim semnal de alarmă înaintea declanșării protestelor în masă, ne-a mai informat colegul nostru, Constantin Mihai.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

