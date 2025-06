#StareaEducației: (INTERVIU) Săptămâna viitoare începe Evaluarea Națională. Horațiu Sorin Hoară, primvicepreședinte al Federației Părinților – EDUPART: ”Părinții își doresc schimbarea acestui examen, dar să se facă etapizat. Să se știe din clasa a V-a ce va fi în clasa a VIII-a.”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 iunie 2025, 10:22

Câteva zile ne mai despart de Evaluarea Națională din acest an, examen pe care îl susțin elevii de gimnaziu și prin intermediul căruia se realizează admiterea la liceu în clasa a IX-a. Absolvenții claselor a VIII-a vor avea luni, 23 iunie, prima probă, cea la Limba și Literatura Română. Ei au câte o zi liberă între probe, iar în premieră, anul acesta, vor putea vedea lucrările înainte de a decide dacă depun contestații. Timpul pentru vizualizare este de două zile după afișarea primelor rezultate.

În ultima perioadă, în spațiul public, s-au vehiculat foarte multe opinii legate de acest examen, plecînd chiar de la afirmațiile ministrului Educației, domnul Daniel David, care a opinat, că Evaluarea Națională este, ca structură, depășită de cerințele prezentului. Ministrul Educației vrea să propună ca elevii să aibă, în Evaluarea Națională, subiecte de dificultate medie și din alte materii decât română și matematică. Domnia sa mai spunea că evaluăm la sfîrșit de gimnaziu doar două competențe, într-un examen foarte dur, care se înscrie într-un ciclu de învățămînt obligatoriu.

Colega noastră, Andreea Daraban, a discutat despre Evaluarea Națională și despre propunerile de reformare a acestui examen cu Horațiu Sorin Hoară, primvicepreședinte al Federației Naționale a Părinților – EDUPART.

Andreea Daraban: Evaluarea națională la clasa VIII-a este un moment de cotitură în parcursul educațional. Este un examen cu emoții, stres, dar și cu multe întrebări. Domnule Hoară, cum percep părinții acest examen în forma sa actuală?

Horațiu Sorin Hoară: Pentru început aș vrea să fac o mică introducere. Această federație reprezintă la ora actuală interesele părinților din România. Avem o reprezentativitate în 36 de județe din țară. La problemele actuale ale educației, de-a lungul anilor, începând cu 2019, am început cu niște sondaje dedicate Evaluării Naționale. Am avut foarte multe cereri de schimbare a acestui examen. Toți suntem conștienți că se dorește această schimbare, că suntem fixați într-un vechi sistem educațional care trebuie reformat din temelii, absolut toți. E dificil însă, nu vom putea fi noi decât niște paznici sau poate îndrumători, niște intermediari între interesele copilului și sistemul educațional din România. La ultimul sondaj, pe care l-am făcut acum o lună, au răspuns peste 20.000 de părinți, din toate structurile, de la învățământul preșcolar pînă la cel liceal. A reieșit că părinții au cea mai mare încredere în școală, 38,41%. Biserica are 30%, armata are 25%, poliția la fel. Școala a rămas cu cel mai mare grad de încredere. Acest grad de încrere nu spune, însă, că nu dorim schimbare. Problema care se pune este cum schimbăm acest sistem de învățământ. Deci suntem conștienți că trebuie să creștem educația în România. Concluzia la una dintre întrebările din acest sondaj a fost că, noi nu dorim creșterea aceasta doar prin resurse. Trebuie să se schimbe inclusiv cultura educațională. Părinții doresc în acest sens o educație cu logică, o educație făcută de profesori bine pregătiți, care, pe lângă că sprijinul acordat elevilor, colaborează inclusiv cu familia.

Andreea Daraban: În ceea ce privește Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, cum percep părinții această evaluare? Sunt mulțumiți în prezent de felul în care arată? Ar dori să fie schimbată această modalitate de admitere în clasa a IX-a?

Horațiu Sorin Hoară: Noi, părinții, nu suntem mulțumiți cu evaluarea aceasta care se face în prezent. Dar și o altă evaluare, dacă nu este bine structurată, dacă o facem de pe un an pe altul…Până acum, știți, începea clasa VIII-a, și de multe ori atunci aflai cum va fi examenul final. Acum s-a pus problema un pic înainte de clasa VIII-a. Părinții își doresc ca această schimbare să se facă etapizat. Să se știe din clasa a V-a ce va fi în clasa a VIII-a. Eu nu spun să nu luăm ideile din Franța, de exemplu, dar trebuie văzut ce să luăm. Elevii recunosc că gramatica este importantă, Informatica este importantă, Matematica este importantă. Și în același timp, cu un grad de peste 70%, este Istoria și Geografia. Dacă elevii vin și spun că aceste discipline sunt importante, ar trebui să fie incluse în această evaluare finală.

Andreea Daraban: Cum vedeți propunerea făcută de Ministrul Educației, aceea de a introduce și un test la alte discipline, în afară de Matematică și Română? Ar fi bine venită o astfel de schimbare?

Horațiu Sorin Hoară: Noi am avut o întâlnire cu domnul ministru chiar înainte de a ieși în presă cu asta. Nu am discutat punctual pe acest subiect. Eu ce am dedus din toate discuțiile este nu că va exista un test suplimentar, ci, posibil, sistemul de teste să fie schimbat un pic.

Andreea Daraban: Ar fi un test multidisciplinar și care să evalueze mai multe competențe, astfel încât la finalul clasei a VIII-a să avem o viziune clară asupra competențelor pe care le-au dobândit elevii de-a lungul gimnaziului. Propunerea de pilotare a acestui tip de testare vi se pare una corectă și ar fi necesară?

Horațiu Sorin Hoară: Ar fi necesar ca la nivelul clasei a VI-a să înceapă aceste teste. Sunt de acord că școala este ruptă de realitate, materia e prea multă, e prea puțin utilă, dar până la urmă, noi nu cerem o simplificare superficială, ci cerem să se adapteze curriculumul la vârsta copilului, la realitatea din școală și la nevoile de viață și cariera ale copilulului. Și atunci, da, copilul ar trebui pregătit din clasa VI-a, să vadă ce înseamnă, să aibă timp.

Andreea Daraban: Credeți că această evaluare finală, la clasa VIII-a, ar trebui să constituie și un criteriu de selecție pentru liceu sau ar trebui să fie o evaluare separată de ceea ce înseamnă admitere?

Horațiu Sorin Hoară: Este bună întrebarea. Acum, pentru că în același timp sunt și profesor la nivel universitar, ideea este următoarea. Eu trebuie să fac o selecție a elevului. Sistemul educațional se bazează pe cunoștințe, se bazează pe evaluarea acestora. În clasa VIII-a trebuie să facem această evaluare. A existat la un moment dat ideea unor examene la colegiile naționale. Concluzia majorității părinților a fost că nu sunt bune. Adică încă un examen pe care să îl dai în plus, este clar că acolo se va merge pe meditații. Două examene în același an ar trebui excluse, din start. Evaluarea Națională trebuie să fie un pic mai complexă din punctul de vedere al evaluărilor și să existe o consiliere pe plan educațional, nu obligatorie, de care să se țină cont, dar să existe o orientare dată de acest rezultat, care poate să fie făcută, inclusiv, ca răspuns în urma testului pe care l-a dat. Fiecare când își primește nota, să primească și o recomandare. Uitați, copilul dumneavoastră este bun pe direcția aceasta, pentru că și consilierea din timpul claselor V-VIII se face, dar sincer, copiii, de multe ori, nici în clasa a X-a nu știu ce vor să facă mai departe, nici noi nu am știut. Vedeți care este evoluția, inclusiv a mediului economic, cum se schimbă meseriile, cum dispar unele, apar altele. Copilul trebuie să fie pregătit pentru viitor, pentru viață. Noi asta ne dorim, cerem această reformă care să fie centrată pe copil, pe realitate în special.

Andreea Daraban: S-a vehiculat inclusiv ideea de a se folosi mediile la anumite discipline de pe parcursul gimnaziului pentru a se face selecția la liceu.

Horațiu Sorin Hoară: Pentru o astfel de propunere, iarăși, da, să se facă, dar să se știe nu cu un an de zile înainte.

Andreea Daraban: Se vorbea despre necesitatea introducerii unei evaluări standardizate.

Horațiu Sorin Hoară: Nu putem să schimbăm evaluarea, dacă nu acționăm și pe direcția cealaltă, a pregătirii profesorilor. Profesorii, în primul rând, trebuie să se schimbe, trebuia să readapteze noilor metode de predare, trebuie să fie pregătiți. Nu am prea văzut formări la nivel național a acestor cadre didactice. Prea puține. Sunt prea mulți profesori și prea puține locuri pentru formare. Și în plus, unii profesori sunt înrădăcinați în sistemul vechi de predare.



Andreea Daraban: Cum se implică Federația Părinților în dialogul cu autoritățile privind reforma examenelor naționale? S-au făcut propuneri de modificare a acestora din partea Federației?

Horațiu Sorin Hoară: Noi, de-a lungul anilor, începând cu 2019, am avut în permanență un dialog continuu. Am semnat parteneriate strategice foarte bune cu Ministerul Educației. Avem parteneriate cu Parlamentul României, suntem prezenți permanent la comisiile de învățământ, suntem consultați. În ultimii șase ani, au fost schimbări ale legii învăţământului, au apărut versiuni. La început, când la primele, am adus peste 120 de îmbunătățiri, ni s-a acceptat vreo 20. Ce vă pot spune acum? Că la ultima, din 113 propuneri, au fost peste 90 de modificări acceptate. Nu vreau să spun că suntem mai puternici decât orice partid, dar realitatea este că se ține cont de noi.

Andreea Daraban: În ceea ce privește evaluarea în general, oare ce vrem de fapt de la copii? Ce dorim noi de la ei când îi evaluăm? S-au pus în discuție aceste aspecte cu Ministerul Educației?

Horațiu Sorin Hoară: Toți doresc să ieșim bine la nivel european. La testele PISA tot timpul suntem pe ultimele locuri.

Andreea Daraban: Avem problema analfabetismului funcțional, care e majoră.

Horațiu Sorin Hoară: Aceasta e o părere personală, analfabetismul funcțional vine în urma apariției internetului și apariției telefonului mobil, unde ai o informație în 30 de secunde, dacă știi să pui bine întrebarea. Și nu trebuie să vorbești gramatical corect ca să afli răspunsul. În ziua de astăzi a apărut AI-ul. Pe vremea tinereții mele, ca să aflu o informație, intram în bibliotecă și căutam în 20 de cărți. O aflam, dar în același timp mai aflam și alte informații care erau tangențiale sau pe lângă informația dorită. Fundamentele erau mult mai puternice. În ziua de astăzi elevul află punctual o informație, o memorează, posibil după 5 minute să o uite și mai mult ca sigur că o va uita. Și atunci discutăm de analfabetism funcțional. E foarte adevărat, trebuie să ne adaptăm sistemul de învățământ la modificările actuale. Unele țări elimină telefonul din școli complet. Am avut într-una dintre discuții cu ministerul un subiect pe această temă, să scoatem telefonul din școală, să începem să găsim o metodă. Mulți nu au fost de acord. S-a venit cu o explicație foarte pertinentă. Telefonul trebuie să fie la dispoziția profesorului, care să-l dea elevilor, pentru metode moderne de predare, să aibă acces rapid.

Andreea Daraban: Părinții ar fi fost de acord să nu existe telefon la oră?

Horațiu Sorin Hoară: E foarte discutabilă chestiunea. Sunt păreri împărțite. Vocile care vor telefon, vor fi tot timpul mai puternice decât celelalte. Dar părinții au și o explicație. 74 la sută din părinți au recunoscut că violența în școală se află pe primul loc în rândul problemelor legate de școală. Le este frică tuturor părinților. Ei spun că da, am dori să avem un telefon al copilului la dispoziția lui, prin care să anunțe, dacă este o problemă. Deși sistemul este foarte bine pus la punct. Adică primul apel al școlii este către părinte dacă apare o problemă. Al doilea apel este către salvare, poliție, dacă sunt chestiuni mai grave.

Andreea Daraban: Cum pot părinții sprijini copiii în perioada premergătoare examenului, dincolo de suportul academic?

Horațiu Sorin Hoară: Să încerce să înțeleagă, să accepte, că întotdeauna un examen este ceva dificil, e ca o întâlnire cu necunoscutul, chiar dacă au mai avut examene de-a lungul anilor. În discuțiile cu copiii mei și cu ai prietenilor, ai cunoștințelor, le spun, învățați, ca la final voi să alegeți, nu școala să te aleagă. Elevul trebuie să decidă care este parcursul lui pe viitor. Și asta nu se poate face fără un rezultat bun la examen, fără cunoștințe solide și temenice pentru viitorul lui educațional.

Calendar Evaluarea Națională 2025

23 iunie 2025 – Limba și literatura română – proba scrisă

25 iunie 2025 – Matematică – proba scrisă

27 iunie 2025 – Limba și literatura maternă – proba scrisă

3 iulie 2025 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualiarea lucrărilor scrie și depunerea contestațiilor

4-5 iulie 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

6-9 iulie 2025 – Soluționarea contestațiilor

10 iulie 2025 – Afișarea rezultatelor finale

Varianta audio a interviului:

Horațiu Sorin Hoară are trei copii. A terminat Universitatea de Vest din Timișoara și a fost profesor de matematică. A predat la clasele V-XII, iar în prezent este cadru didactic universitar. Este președinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților județ Arad din 2012, an în care a aderat și la Federația Națională a Părinților, în prezent fiind primvicepreședinte al Federației Naționale a Părinților – EDUPART.