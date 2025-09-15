#StareaEducației (INTERVIU) Cristina Timofte, directorul Centrului Județean de Excelență Iași: „Performanța nu e o întâmplare, ci un efort colectiv constant.”

Județul Iași se remarcă, an de an, prin rezultate deosebite pe care elevii le obțin la competițiile școlare naționale și internaționale, fiind un adevărat pol al excelenței. Astfel, există confirmarea faptului că educația de calitate reprezintă o prioritate pentru județ, iar performanța nu este o întâmplare, ci un efort colectiv constant.

Centrul Județean de Excelență Iași, cunoscut simplu, drept CEX Iași, contribuie la formarea de elevi care pot atinge performanțe înalte și se distinge printr-o misiune clară, o ofertă educațională diversificată, flexibilă și adaptată, care să stimuleze și să valorizeze la nivel optim potențialul celor care se pregătesc pentru excelență.

Fondat în 2001 ca Centru Regional pentru Tineri Capabili de Performanță, CEX Iași funcționează din anul școlar 2020-2021 ca instituție cu personalitate juridică, sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Iași. Anual, activitatea CEX se derulează pe parcursul la aproximativ jumătate de an, fiind incluse sesiuni de curs, evaluări, ceremonii de finalizare și acordarea diplomelor de absolvire, toate menite să celebreze parcursul elevilor, implicarea părinților și dedicarea profesorilor.

Cristina Timofte, directorul Centrului Județean de Excelență Iași, a vorbit în emisiunea Starea Educației despre noutățile din acest an, dar și despre dificultățile întâmpinate, odată cu măsurile impuse prin Legea 141.

Andreea Daraban: Care sunt principalele obiective ale CEX Iași în acest nou an școlar?

Cristina Timofte: Performanța în învățare, dar performanța pentru tinerii capabili de performanță, definit ca fiind acei tineri deosebiți, pe care îi remarcăm dintr-o masă de copii ca fiind foarte curioși, extrem de atenți, extrem de implicați, cu un ritm rapid de învățare, cu o maturitate emoțională mai mare decât a colegilor lor de vârstă și cu o dorință de a studia profund anumite tematici care îi pasionează.

Andreea Daraban: Care sunt disciplinele în care Centrul își propune și anul acesta să facă performanță?

Cristina Timofte: Să luăm așa alfabetic: biologie, chimie, fizică, astronomie, fizica împreună cu astronomia, dar sunt grupe separate și profesori coordonatori distincți, geografie, istorie, limba și literatura română cu două filiale, filiala din Iași și filiala din Pașcani, limba engleză, limba franceză, limba germană, matematica cu cele două filiale, cea din Iași și cea din Pașcani. Eu v-am povestit despre structura Centrului de Excelență până în acest moment. Din acest moment avem câteva noutăți. La Pașcani, s-a introdus o nouă grupă, este o grupă de informatică pentru clasele IX-X. La capitolul de noutate, doamna profesor Emanuela Cerchez, recunoscută pentru rezultatele obținute, a reușit să aducă un parteneriat extrem de benefic pentru Centrul de Excelență cu programul ”Hai la Olimpiadă”. Grupele de clasele a IX-a și a X-a vor face ore și sub coordonarea Facultății de Informatică, iar la Centrul de Excelență urmând să facem doar anumite activități, în afara programului de la ”Hai la Olimpiadă”. Prin urmare, înscrierile se vor face exact așa cum va anunța doamna profesor pe site. Iar o altă noutate, va fi existența, anul acesta, a trei grupe de limbă chineză. Este un parteneriat realizat cu Institutul Confucius. Acest institut are activitate la Iași de cel puțin un an de zile cu Universitatea ”Grigore T. Popa” și acum s-au orientat către un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Iași. Coordonarea este realizată de domnul Gary Chen din China și vor fi trei voluntari din China care vor organiza aceste cursuri cu copii. Vor fi cursuri de limbă, tradiții, istorie și poate reușim, eu știu, o vizită de studiu și de lucru în China.

Andreea Daraban: Așadar, copiii care vor să participe la un astfel de curs, cum o pot face?

Cristina Timofte: Anunțăm deschiderea înscrierilor. Este un formular pe site-ul Centrului de Excelență și cel puțin pentru început toți vor fi admiși. Avem o limită, un număr maxim de elevi pe care îi pot coordona dumnealor și încercăm să ne încadrăm în limita respectivă. Centrele de susținere a lecțiilor le vom privi echiunitar pe zone din Iași, în așa fel încât să nu le fie dificil copiilor, să fie cumva în apropierea școlii, în apropierea domiciliului.

Andreea Daraban: Așadar au început în urmă cu câteva zile înscrierile pentru cursurile de limba chineză, de asemenea au început înscrierile și pentru celelalte discipline.

Cristina Timofte: Și pentru celelalte discipline și pentru celelalte filiale și încercăm să ne încadrăm. Anul acesta a fost un pic mai provocator pentru că am finalizat și am făcut pregătirile de început de nou an într-un anumit fel, însă din motive obiective, de schimbări structurale a fost nevoie să oprim puțin toată activitatea și să regândim, repoziționăm, reorganizăm.

”Tot ce se întâmplă în unitățile școlare din Iași are efect imediat asupra Centrului de Excelență. Și atunci, după creșterea normei didactice de predare, am încercat să ne reorganizăm.”

Andreea Daraban: Toate aceste schimbări au legătură cu Legea 141?

Cristina Timofte: Da, pentru că profesorii care sunt la Centrul de Excelență sunt profesori care au normele de bază în unitățile școlare. Și tot ce se întâmplă în unitățile școlare din Iași are efect imediat asupra Centrului de Excelență. Și atunci, în aceste două săptămâni, am încercat să reorganizăm. Părinții au fost obișnuiți de altfel ca să li se răspundă întrebărilor cam în termen de 24 de ore. De data aceasta nu am mai răspuns atât de repede pentru că nu aveam răspunsuri, pentru că încă nu conectasem, nu reglasem toate elementele componente. Începând cu data de 8 septembrie, am intrat, să zicem, într-o normalitate. Bineînțeles, că vor mai fi niște sincope, dar ne bazăm pe înțelegerea părinților și pe înțelegerea elevilor și sigur le vom depăși.

Andreea Daraban: Profesorii care vor veni la CEX vor avea la școală acea normă de predare de 20 de ore, iar ceea ce vor face la CEX va fi în plus?

Cristina Timofte: Va fi în plus, da. Aș vrea să mulțumesc tuturor profesorilor care sunt la Centrul de Excelență din mai multe motive. Din 2001, Centrul de Excelență a funcționat neîntrerupt. Au fost mai multe centre care și-au deschis atunci porțile, însă doar Centrul de Excelență din Iași este cel care, să spunem, este cel mai în vârstă dintre toate centrele. Cei de la început, eu am fost bucuroasă să fiu printre primii profesori, au lucrat un an de zile, sâmbăta și duminica, la Colegiul ”Emil Racoviță” cu elevii din orașul, din județul Iași, neplătiți. Lucrurile s-au reglat cu fonduri de la bugetul local și cumva acest aspect a fost rezolvat. Noi consideram, pe vremea respectivă, că era o adevărată onoare și o adevărată validare din partea comunității să fii invitat ca profesor, să poți să ții anumite cursuri, pe anumite tematici la Centrul de Excelență. La fel se întâmplă și acum. În momentul în care au venit aceste vești minunate, vă mărturisesc că am rămas fără aer, pentru că am avut impresia că totul se va opri, totul va fi suspendat.

Andreea Daraban: Vă gândeați că oamenii nu vor mai putea veni să desfășoare activitate?

Cristina Timofte: Da. Iar primii cu care am discutat au fost directorii, inspectorii, adică acele persoane care sunt degrevate de normă și care în acest moment sunt privite cu foarte mare susceptibilitate și nu înțeleg de ce. De ce am discutat cu dumnealor? Pentru că pe legislația existentă, dumnealor nu mai aveau cum să fie profesori la Centrul de Excelență. În acest context sunt 35 de persoane. Cu fiecare coleg cu care am discutat, răspunsul a fost unanim, ”vom face voluntariat”. Ne-am sfătuit un pic și am spus că totuși nu putem să facem toate ședințele prin voluntariat, pentru că mesajul ar fi către Guvern că se poate face doar prin voluntariat. Și atunci nu cred că este o chestiune benefică pentru comunitate să înțeleagă că anumite categorii socio-profesionale pot să facă întotdeauna voluntariat, întotdeauna apostolat, fără a se îmbunătăți partea aceasta de comportamente ale societății față de grupul respectiv profesional. Personal, cred că Centrul de Excelență, elevii care participă, profesorii de la Centrul de Excelență stabilesc un standard necesar, în lipsa acelor standarde de evaluare necesare sistemului de învățământ, pentru că profesorii care predau la Centrul de Excelență sunt oameni speciali. Pentru ca să poți lucra cu niște tineri speciali, în sensul extraordinar, profesorii trebuie să vadă ceva, trebuie să simtă ceva, trebuie să ofere ceva, să vibreze într-un anumit fel. În consecință, directorii, inspectorii care sunt profesori ai Centrului de Excelență sunt voluntari într-o ședință, două, în acest an școlar, iar toate celelalte ședințe vor fi susținute de ceilalți colegi care au acoperit un pic orele pe care dumnealor, la recomandarea și la rugămintea mea le-au lăsat, în sensul, încă o dată, să nu transmită un mesaj, respectiv acela că toți profesorii pot să facă doar voluntariat.

”Inclusiv în condiții normale, nu de criză, plata cu ora la Centrul de Excelență era mai mică.„

Andreea Daraban: Practic, cum sunt plătiți profesorii care vin la CEX?

Cristina Timofte: Există două modalități de plată: norma didactică și plata cu ora. Din păcate, până acum, profesorii de la Centrul de Excelență au fost plătiți la plata cu ora. Nu există altă modalitate legală prevăzută la nivelul sistemului. Conceptul ”plata cu ora” a făcut să explodeze Centrul de Excelență, deși nu are nicio legătură cu conceptul ”plata cu ora” din școli. Sunt două lucruri total diferite, dar pentru faptul că sunt la fel numite, din perspectiva aceasta, nouă ne-au adus niște dificultăți. Și atunci, profesorii sunt plătiți la plata cu ora. Plată cu ora care este micșorată. De ce? Pentru că se spune, contabilicește, că nu există un stres al profesorului la Centrul de Excelență. Există stresul profesorului în școli și acolo există o plată cu ora, dar la Centrul de Excelență nu există stres și nu există acel indicator mic de stres. Adică, inclusiv în condiții normale, nu de criză, plata cu ora la Centrul de Excelență era mai mică. Dar ce mi-au spus acești colegi? Noi nu am venit la Centrul de Excelență să ne îmbogățim. Noi am venit pentru că avem altceva de făcut, vrem să oferim lucrurile pe care noi le-am învățat și care este bine să fie lăsate tinerilor. Niciunul nu a zis altfel. Niciunul nu s-a retras. Știam că se vor retrage trei profesori din timpul anului școlar anterior pentru că sunt bolnavi. Există într-adevăr Google, există într-adevăr oricare sursă de informare, există și bibliotecile la o adică, nu? Însă profesorii adevărați nu transmit numai cunoștințe și va trebui să avem un pic grijă, pentru că dacă n-avem grijă de ceea ce înseamnă corpul profesoral, vom culege altceva. Așadar, să recapitulez. Profesorii, directorii, inspectorii fac voluntariat, colegii ceilalți, 223 sunt la plata cu ora. Plata cu ora pe care o știți dumneavoastră, cam 22 de lei pe o oră. O ședință este pregătită cam în patru săptămâni, pentru că ai tematica respectivă, te informezi ce este de actualitate, cum poate să fie predată într-un mod cât se poate de eficient, cum percepe copilul din fața mea, care sunt pașii pe care îi pot urma. Există o anumită strategie pentru a dezvolta această performanță a tinerilor. Ce mi se pare foarte interesant, faptul că majoritatea tinerilor încep să aprecieze lucrul acesta, și în sens pozitiv, și în sens negativ. Adică, de vreo doi ani de zile, există comportamentul următor, care este o validare extraordinară. Dacă ceea ce fac eu în fața copilului nu este ceea ce îi trebuie, ce simte el că trebuie, se ridică și pleacă. Pentru că, da, copiii spun și au dreptate, resursa lor cea mai importantă este timpul și energia și nu au de ce să vină acolo să asculte o lecție prăfuită.

Andreea Daraban: Cum se face selecția elevilor care ajung la CEX?

Cristina Timofte: În două direcții. A început deja la finalul anului școlar este acel formular ca invitație pentru elevii care au confirmat și au obținut anumite premii de-a lungul anului precedent. Ei sunt invitați să fie elevi ai Centrului de Excelență fără testare. Pentru etapa a II-a, au început înscrierile pe 8 septembrie și se vor înscrie acei tineri care nu au fost admiși în etapa I și cei care doresc, bineînțeles, să participe, iar în situația în care vor fi mai multe solicitări, și de obicei sunt, procesul de selecție efectiv se va desfășura în săptămâna 28 septembrie, până pe data de 4 octombrie. În fiecare zi va fi câte o disciplină care își va desfășura proba de selecție. Oricum, totul se va anunța pe site-ul CEX.

Andreea Daraban: Deci, se fac înscrierile în perioada asta, iar perioada de examinare va fi la sfârșitul lunii septembrie pentru a vedea dacă au fost sau nu admiși la aceste cursuri. Cum sunt selectați profesorii care predau la CEX?

Cristina Timofte: Profesorii sunt evaluați la finalul unui an, primesc și un calificativ pe baza activităților pe care le-au derulat, pe baza feedback-ului pe care l-au transmit copiii, părinții, pentru că uneori primim mesaje de disfuncționalități, suprapuneri de ore, dar le reorganizăm. Și avem două modalități, conform legii. O modalitate prin continuitate, dumnealor doar să-și exprime această dorință de a continua activitatea la Centrul de Excelență, socotim dacă acoperim toate normele, iar în situația în care este nevoie, cum este anul acesta, vom face un proces de selecție. Procesul de selecție are două componente, un portofoliu profesional pe disciplina de interes, care este evaluat pe baza unor criterii și interviul.

Andreea Daraban: Ce mesaj aveți pentru elevii care visează să ajungă la CEX, dar nu sunt încă siguri că sunt suficient de buni?

Cristina Timofte: Să vină. Să vină și să se apropie și să încerce și să își propună ca țintă personală, ”mâine voi fi mai bun decât azi”. Să nu se compare cu ceilalți, doar să învețe de la ceilalți și sunt convinsă că vor fi captivați de ceea ce înseamnă atmosferă, de ceea ce înseamnă colaborare, de profesorii care sunt la Centrul de Excelență din Iași.

Varianta audio a interviului: