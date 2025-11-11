0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 09:50
Telefonul Vârstnicului este un serviciu gratuit, serios și confidențial, dedicat în special persoanelor în vârstă de peste 65 de ani.
Mugurel Mărgărit, director executiv Fundația Regală Margareta a României, în matinal cu Adina Șuhan:
Telefonul Vârstnicului – de 10 ani, vocile calde răspund cu blândețe seniorilor din România.