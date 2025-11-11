0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Ines Crețu, inspector de matematică în cadrul ISJ Iași: ”Prin programul Mate Remedial se acționează înainte ca elevii să rămână în urmă și se aplică pedagogia recuperării. 58 de școli din județ s-au înscris în acest proiect, care își propune o manieră de predare diferită.”

Ministerul Educației, împarteneriat cu Banca Mondială, a lansat programul pilot MATE REMEDIAL, dedicat profesorilor și elevilor de gimnaziu....