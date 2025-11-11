0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 09:50


0800 460 001 – Telefonul Vârstnicului în conexiune cu seniorii noștri

Telefonul Vârstnicului este un serviciu gratuit, serios și confidențial, dedicat în special persoanelor în vârstă de peste 65 de ani.

Mugurel Mărgărit, director executiv Fundația Regală Margareta a României, în matinal cu Adina Șuhan:

Telefonul Vârstnicului – de 10 ani, vocile calde răspund cu blândețe seniorilor din România.

