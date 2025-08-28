Numărătoarea inversă începe, „Lupii” se pregătesc de ASALT la IAȘI!

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 11:41

Spectaculoasa cursă cu obstacole și noroi “Asaltul Lupilor” va avea loc anul acesta în Iași, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al Comunei Miroslava.

Cea mai așteptată cursă cu obstacole și noroi din România, „Asaltul Lupilor”, va transforma comuna Miroslava, județul Iași, într-un adevărat teren de joacă pe 27 și 28 septembrie 2025. Evenimentul sportiv, organizat de Asociația RunCorp, promite două zile memorabile atât pentru participanți cât și pentru susținătorii acestora.

31 august 2025 reprezintă data limită de înscrieri pentru a primi tricou personalizat în kit-ul de participare. Organizatorii încurajează toți doritorii să se înscrie din timp pentru a beneficia de tarifele avantajoase și pentru a-și asigura un loc la cel mai antrenant eveniment sportiv al toamnei. “Asaltul Lupilor” reușește la fiecare ediție să ofere o experiență EXTRAordinară, amintiri unice alături de familie, prieteni sau colegi, transformând o zi obișnuită într-un timp trăit intens.

O aventură pentru toți – ediția de anul acesta aduce noutăți și trasee adaptate pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire.

Pe 27 septembrie are loc „Asaltul Lupilor Family” – o cursă special creată pentru familii, unde copiii, alături de părinţii lor, pot descoperi împreună bucuria mișcării și a depășirii obstacolelor, într-un cadru sigur și plin de zâmbete, fiecare obstacol depăşit devenind un triumf al familiei.

De asemenea, există şi pachete speciale pentru instituțiile de învățământ, o oportunitate excelentă de a întări legăturile dintre profesori și elevi, într-un context inedit.

Pe 28 septembrie are loc „Asaltul Lupilor” – cursa principală ce va pune la încercare rezistența și determinarea „lupilor” experimentați, pe un traseu spectaculos amenajat lângă pitorescul lac Ciurbești din comuna Miroslava, județul IAȘI. Participanții sunt încurajați să uite de competiție, de cronometru și de clasamente! La acest eveniment nu este nimeni contra timpului, ci alături de ceilalți. Doar împreună se pot înfrunta provocările și se poate trece triumfător linia de finish, consolidând legături și creând amintiri prețioase.

Nu în ultimul rând, organizatorii au pregătite și pachete corporate, o ocazie perfectă de a programa activități de team-building într-o companie.

Pentru informații detaliate și înscrieri, site-ul oficial al evenimentului, www.asaltullupilor.ro cât și paginile de Social Media sunt actualizate în timp real.