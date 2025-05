Mii de români sunt așteptați la Noaptea Muzeelor 2025

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2025, 17:30





Aflata la a XXI-a editie in Romania, Noaptea Muzeelor 2025 este pentru prima data sustinuta si de Ministerul Culturii

Acces gratuit in peste 70 de muzee, galerii si institutii culturale, in seara de 17 mai 2025

Expozitii interactive si neconventionale , unele deschise publicului doar cu aceasta ocazie

Tururi ghidate tematice , inclusiv cu lanterna, in muzee de stiinte naturale sau arheologie

Experiente inedite precum: observatii astronomice, concerte live, instalatii multimedia, performance-uri si ateliere pentru toate varstele

Evenimente outdoor: proiectii, targuri culturale, reconstituiri istorice, dans si teatru in aer liber

Sambata, 17 mai 2025, peste 70 de muzee si institutii culturale din intreaga tara isi vor deschide portile pentru public in cadrul celei de-a XXI-a editii a Noptii Muzeelor. Evenimentul, coordonat de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania si sustinut pentru prima data de Ministerul Culturii, ofera vizitatorilor acces gratuit la expozitii, tururi ghidate si activitati speciale. Acest demers ofera publicului o experienta muzeala inedita, prin deschiderea institutiilor muzeale intr-un interval orar neconventional, propunand o oferta culturala special conceputa pentru aceasta ocazie.

Noaptea Muzeelor 2025 promite o experienta culturala unica, transformand muzeele in spatii animate de expozitii neobisnuite, activari creative si noi forme de dialog cu vizitatorii. Este o oportunitate pentru publicul larg de a redescoperi patrimoniul cultural intr-un cadru inedit si accesibil.

Evenimentul este inspirat de un model european si are loc simultan in peste 30 de tari europene. In Romania, Noaptea Muzeelor este organizata din 2005 si a devenit unul dintre cele mai asteptate evenimente culturale ale anului.

Diversitatea institutiilor muzeale din Romania si bogatia patrimoniului gestionat transforma editia din 2025 intr-un context favorabil pentru promovarea educatiei prin cultura, pentru dezvoltarea sustenabila a sectorului si pentru consolidarea rolului social al muzeelor. Astfel, Noaptea Muzeelor devine o platforma strategica de fidelizare a publicului si de afirmare a muzeului ca actor activ in viata comunitatii. De altfel, mesajul principal – Educatia prin cultura. Dezvoltarea prin cultura – este reflectat in toate activitatile propuse, contribuind la pozitionarea culturii ca factor esential in evolutia societatii.

„Noaptea Muzeelor nu mai este de mult doar o plimbare de seara printre exponate. Este un fenomen cultural complex, un catalizator al curiozitatii si al dialogului dintre generatii. Este modul prin care aducem istoria, arta si stiinta mai aproape de oameni, in moduri memorabile si accesibile.” – a declarat Ciprian Anghel Stefan – manager general Complexul National Muzeal ASTRA din Sibiu.

Noaptea Muzeelor, coordonat de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, este un Proiect Cultural finantat de Ministerul Culturii.

Programul evenimentelor poate fi consultat la adresa de facebook: https://www.facebook.com/noapteamuzeelor