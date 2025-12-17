Ascultă Radio România Iași Live
Marea Britanie/Record de ore de soare în 2025

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:38

Marea Britanie, cunoscută pentru climatul său umed şi mohorât, a înregistrat un record de ore de soare în 2025, au anunţat miercuri serviciile meteorologice, informează AFP.

Ţara a înregistrat în medie 1.622 de ore de soare până la 15 decembrie, depăşind recordul anterior stabilit în 2003, de 1.587 de ore, a precizat Met Office.

O primăvară cu un număr ‘excepţional’ de ore de soare, urmată de o vară marcată de perioade îndelungate de cer fără nori, a contribuit la stabilirea acestui record, datorită ‘influenţei frecvente a unui anticiclon care a redus nebulozitatea’.

Graţie acestor perioade lungi de cer senin, Marea Britanie a avut în 2025 cea mai caldă vară înregistrată vreodată.

Met Office anunţase în septembrie că temperatura medie a verii a fost de 16,10 grade Celsius, depăşind precedentul record de 15,76 grade Celsius din 2018.

Cu toate acestea, ‘proiecţiile climatice actuale nu arată nicio dovadă concludentă (care să indice) o tendinţă viitoare a numărului de ore de soare legată de schimbările climatice’, au subliniat miercuri meteorologii de la Met Office.

Ei arată că Marea Britanie a devenit în general mai însorită din anii 1980, deşi cauza acestei tendinţe rămâne ‘incertă’.

‘Acest lucru poate fi pus pe seama variabilităţii naturale, deşi reducerea aerosolilor ar putea fi un factor’, a estimat agenţia meteorologică.

Anul 2024 a fost cel mai mohorât din 1998.

Met Office a început să colecteze date despre orele de soare în 1910, iar date privind temperaturile, în 1884. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

