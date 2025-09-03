Lasă-ți CV-ul să vorbească la Târgul de Cariere: noi oportunități profesionale în sezonul de toamnă

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:51

Târgul de Cariere debutează în luna octombrie cu un nou sezon de evenimente și aduce în prim-plan mii de oportunități de carieră și acces direct la companii de top din diverse domenii. În baza experienței sezoanelor anterioare, peste 20.000 de candidați și peste 150 de angajatori sunt așteptați la Târgul de Cariere, în cadrul ediției de toamnă. Târgul de Cariere, cea mai mare rețea de evenimente de recrutare și employer branding din România și Republica Moldova, revine cu o nouă ediție și pune piața muncii în mișcare în șapte dintre cele mai importante orașe ale țării și capitala Republicii Moldova: Cluj-Napoca (2-3 octombrie), Chișinău (10-11 octombrie), Iași (17-18 octombrie), Târgu Mureș (21 octombrie), Brașov (7-8 noiembrie), Ploiești (14-15 noiembrie), Sibiu (18-19 noiembrie).

Pentru angajatori, Târgul de Cariere reprezintă o bună oportunitate de a-și crește vizibilitatea pe piața muncii, de a atrage candidați potriviți pentru rolurile deschise, de a-și promova brandul de angajator și valorile companiei, dar și de a interacționa direct cu un număr mare de candidați, scurtând astfel timpul dedicat procesului de recrutare. Totodată, pentru candidați, evenimentul înseamnă dialog direct cu angajatorii, feedback imediat, acces la joburi și stagii de practică, dar și posibilitatea de a lua parte la workshop-uri și activități interactive.

Un CV nu este doar o listă de experiențe, este povestea parcursului tău profesional. La Târgul de Cariere, această poveste prinde voce – fiecare angajator poate vedea cine ești cu adevărat, ce te motivează și ce potențial ai, iar tu ai șansa să transformi acest dialog într-o oportunitate de carieră concretă. Astfel, Târgul de Cariere oferă cadrul ideal pentru candidați să descopere noi joburi, stagii de practică și proiecte relevante, în timp ce angajatorii pot identifica rapid candidații potriviți pentru echipele lor, a declarat Maria Petruța, PR Manager la Târgul de Cariere.

La fel ca în cadrul edițiilor precedente, și de această dată vor fi prezente companii locale și internaționale din domenii de activitate variate, precum: inginerie, automotive, producție, tehnică, IT, logistică, transport, telecomunicații, comerț, marketing, comunicare, BPO, resurse umane, financiar-bancar și nu numai. Printre angajatorii care, deja, au confirmat prezența la Târgul de Cariere se numără: Airbus Aerostructures, Genpact, Joysonquin Automotive System, Stada, E.ON, Emerson, Hirschmann Automotive, La Lorraine, Holcim, RAP Group, Retrasib sau Harting, iar lista companiilor participante se extinde constant.

Mai mult decât joburi – workshop-uri, quiz-uri și gaming

Pe lângă oportunitățile de angajare, Târgul de Cariere oferă participanților posibilitatea de a lua parte la diverse workshop-uri dedicate dezvoltării profesionale. Totodată, în cadrul evenimentelor vor avea loc și quiz-uri interactive, iar participanții care răspund corect la întrebări pot pleca acasă cu premii oferite de companiile participante. De asemenea, organizatorii vor pune la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia pot lua parte la diverse competiții, care se vor juca pe Playstation 5.

Câștigă premii Logitech G și îmbunătățește-ți experiența la job

Logitech G se alătură, și la această ediție, evenimentelor Târgul de Cariere și oferă o serie de premii menite să simplifice activitatea angajaților la locul de muncă. Pentru a le câștiga, candidații trebuie să participe la sesiunile de quiz din cadrul evenimentului și să răspundă corect la întrebări despre piața muncii și mediul profesional.

Mai multe informații despre calendarul și programul evenimentelor din primăvara aceasta pot fi consultate pe targuldecariere.ro, dar și pe paginile de social media ale evenimentului – Facebook, LinkedIn, Instagram și Youtube.

