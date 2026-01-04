Aplicaţia CelebRO – harta digitală, ghid foarte competent ce oferă informaţii ştiute şi mai puţin ştiute despre români celebri

Publicat de Andreea Drilea, 4 ianuarie 2026

Parisul s-a îmbogăţit cu o hartă digitală, un ghid foarte competent ce oferă informaţii ştiute şi mai puţin ştiute despre români celebri, ce uneşte punctele prin care au trecut, au trăit, au studiat, au creat şi au murit nume importante pentru ambele culturi: română şi franceză.

Iniţiată în 2019, în cadrul Sezonului cultural France-Romanie, aplicaţia a fost relansată recent la Paris.

Ne oferă detalii corespondenta RRA în Franţa, Daniela Coman: Aplicaţia CelebRO poate fi descărcată gratuit pe telefon, este funcţională pe ambele sisteme, iPhone şi Android. Inutil de amintit rolul jucat de Franţa în viaţa României de-a lungul istoriei, sprijinul său fiind decisiv în cel puţin două momente cheie ale procesului de edificare a statului naţional român, Mica Unire, din 24 ianuarie 1859 şi Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Apoi, în zilele noastre, pentru aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană. Limba franceză a fost vorbită secole la rând în saloanele aristocraţiei româneşti şi în mediul intelectual. De aceea Parisul este de peste 200 de ani locul privilegiat ales de români pentru a-şi face studiile în numeroase domenii, pentru a se forma, pentru a se afirma, dar şi pentru a se pune la adăpost de persecuţiile regimului totalitar comunist, instalat la putere după Al Doilea Război Mondial. Constantin Brâncuşi, George Enescu, Panait Istrati, Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Elvira Popescu, Theodor Paladi şi mulţi alţii, ale căror nume nu au nevoie de nicio prezentare. Aplicaţia CelebRO vă propune să mergeţi pe urmele lor la următoarea vizită la Paris. Raluca Maria Smaranda locuieşte şi munceşte în prezent în Belgia, dar este iremediabil legată de Franţa, unde şi-a făcut studiile şi a trăit o perioadă. Ea a avut ideea acestui proiect, la care lucrează de câţiva ani, împreună cu o mică echipă.

Raluca Maria Smarand: Îşi propune să vă plimbe prin Parisul românilor, să vă spună povestea românilor din Paris şi astăzi puteţi spune şi din Nisa, deoarece am extins-o şi la Nisa. Şi în curând, o vom extinde şi la alte oraşe din Franţa şi, cine ştie, poate chiar şi din alte ţări. Şi veţi afla povestea românilor cunoscuţi, dar şi a celor mai puţin cunoscuţi, pe care i-am uitat, despre care nu s-a scris suficient, ce au creat, locuri în care au trăit, locuri în care au avut conferinţe importante, conferinţele lui Nicolae Iorga de la Sorbona, conferinţa lui Eliade despre o carte de-a lui într-o mică librărie lângă Odeon, locuinţa lui Cioran, foste biblioteci româneşti, care nu mai există astăzi, Biserica română de astăzi. Încercăm să acoperim toată paleta de activităţi pe care le-au avut românii în Franţa sau poate să fie orice, ce poate spune o poveste, ce legături au avut cu francezii de aici, şi aceste relaţii de prietenie fac parte dintr-un fel de micro-istorie pe care vrem să o spunem.

Reporter: Proiectul CelebRO, lansat la Ambasada României din Paris, a cărui susţinere a fost constantă pentru reuşita lui, beneficiază de sprijinul guvernului României prin intermediul Departamentului Românilor de Pretutindeni. Articolele din aplicaţia CelebRO sunt accesibile în română şi în franceză. Utilizatorii sunt ghidaţi pe trasee de vizite pe urmele românilor celebri din Paris şi Nisa, locurile prin care aceştia au trecut sunt organizate pe categorii în funcţie de profesiile lor, foarte util şi uşor de folosit. Aplicaţia face legătura şi cu site-ul CelebRO, unde pot fi descoperite şi poveşti ale românilor de astăzi, care s-au remarcat aici prin activitatea şi cariera lor.

Rador/FOTO Google Play