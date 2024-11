Cele mai frumoase mesaje şi urări pentru Anul Nou 2023

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2022, 06:00

Radio Iaşi îţi propune câteva mesaje pe care le poţi trimite celor dragi la cumpăna dintre ani. Cei care vor să trimită MESAJE DE ANUL NOU 2023 pot alege dintre cele de mai jos.

– Iti doresc sa ai duminici dulci, luni luminoase, marti minunate, miercuri magnifice, joi jucause, vineri voioase, sambete superbe si un An Nou Excelent!

– In 2022, au fost momente in care te-am deranjat, te-am facut sa suferit, te-am suparat, te-am enervat, te-am facut sa urli de frustrare… Iar astazi vreau doar sa-ti spun… ca am de gand sa continui si in 2023.

– Cheile mici deschid usi imense, cuvinte simple exprima ganduri alese, zambetul tau vindeca inimi triste, asa ca zambeste in continuare ca sa nu umplem batiste. Un An Nou Fericit!

– Ieri e istorie, maine e mister, azi e un dar. Un dar de impartit cu cei dragi. La Multi Ani si Un An Nou Fericit!

– Un An Nou Fericit si nu uita ca fericirea ne-o construim singuri, dragostea vine cand de astepti mai putin, norocul pandeste la colt si inca ceva: imi datorezi bani.

– Iti urez o sarbatoare plina de pace, o petrecere de neuitat si implinirea celor mai indraznete vise pentru anul care vine. La multi ani!

– Fie ca Dumnezeu sa va ajute sa fiti drepti, buni si intelepti in tot ceea ce faceti. Multa sanatate, noroc, fericire si la multi ani!

– Fie ca anul nou sa-ti aduca mai multe zambete decat impotriviri, mai multe reusite decat infrangeri si mai multe impliniri decat te-ai gandit vreodata. La multi ani!

– E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere, si in sus cu recunostinta! Un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!

– Sarbatori fericite alaturi de cei dragi! Noul an sa fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, sanatate, fericire si bafta!

– Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie.

– Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

– Mesajul acesta de sarbatori o sa te faca sa uiti de toate perioadele nefaste si o sa-ti umple inima de veselie, fie ca aceste zile de sarbatoare sa te ajute sa descoperi bucuria in viata alaturi de cei dragi tie!

– Fie ca anul care vine sa insemne pentru tine o noua treapta pe care o urci. Iti doresc o viata implinita si fericita! La multi ani!

– Fie ca spiritul sarbatorilor de iarna sa patrunda in casa si in sufletul tau si al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, intelepciunea si generozitatea sa va fie calauza in 2022! In speranta unui an mai bun, va trimit o boare de sanatate, un strop de incredere si fericire!

– Îţi doresc ca în anul 2023 sa ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 366 de zile cu bogăţie, 8760 ore de înţelepciune, 525600 minute de distracţie şi în final 31536000 de secunde petrecute alături de persoana pe care o iubeşti!

– Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La Mulţi Ani!”

– Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2022, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!

– La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.

– Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou de poveste!

– Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!

– Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere!

– Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

– La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!

– Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!

– Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma.

– Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!

– Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!

– Fie ca anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!

– Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde… Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite… LA MULTI ANI!

– Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.

– E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri.

– Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus.

– Anul în care intrăm să vă aducă multe binecuvântări, har şi pace şi în noul an fericit, prosperitate şi bucurie.

– După cumpăna dintre ani să privim în urmă cu iertare, înainte cu speranţă, în jur cu înţelegere şi în sus cu recunoştiinţă…

– Acum la cumpăna dintre ani, îţi urez un sincer: „La mulţi ani!” Zile lungi şi fericite! Toate dorinţele să fie împlinite în noul an fericit.

– Fie ca cea mai bună zi din anul trecut să fie cea mai rea în anul acesta!

– Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!

– Nu iti doresc ca Noul An sa iti aduca in dar indeplinirea tuturor viselor, ci sa ai puterea de a le face fata atunci cand se vor implini. Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata!

– Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

– Tata bun, mama iubita, Azi e ziua potrivita, Sa va spun ce va doresc Sa v-arat cat va iubesc. Va doresc intai de toate, Un an nou cu sanatate, Voie buna, trai usor, Bucurie si mult spor. La multi ani!

(Radio Iaşi)