PREMIILE NAȚIONALE NEGRUZZI 200, ediția a X-a, la BCU Iași – 1 decembrie 2025

Premiile Naționale NEGRUZZI marchează 200 de ani neîntrerupți de familie culturală, civică, europeană.

Premiile Naționale NEGRUZZI marchează 200 de ani neîntrerupți de familie culturală, civică, europeană. Premiile Naționale NEGRUZZI – 200 omagiază excelența în domeniile artistic, umanist, științific și sunt decernate anual, pe data de 1 decembrie, începând din 2016.

Festivitatea de premiere din cadrul celei de-a X-a ediții a PREMIILOR NAȚIONALE NEGRUZZI-200 se va desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, luni, 1 Decembrie 2025, ora 12:00.

Premiile vor fi înmânate de Primarul Iașului, Mihai Chirica.

Palmaresul primelor nouă ediții cuprinde nume de personalități de prim rang, precum: Acad. Ioan Aurel Pop, Acad. Alexandru Zub, Acad. Ion Pop, Acad. Viorel Barbu, Acad. Nicolae Dabija, Ana Blandiana, Matei Vișniec, George Banu, Prof.univ.Constantin Vasilică, Dr.Constantin Tuleașcă, Emil Hurezeanu, Andrei Pleșu, Luca Niculescu, Ion Hadârcă, Eugen Doga, Constantin Chiriac, dr. Leon Dănăilă, dr. Grigore Tinică, dr. Mihail Gabriel Dimofte, Președintele Republicii Moldova, Excelența Sa Maia Sandu, Andrei Șerban, Virgil Tănase, Elena Moșuc, Prof. univ.dr. Cristian Apetrei, Prof. univ.dr. Dragoș Pătrașcu, Călin Chirilă, Prof. univ.dr. Denis Nica, Mircea Lucescu.

Juriul PREMIILOR NAȚIONALE NEGRUZZI-200 este format din reprezentanții desemnați ai fondatorilor și ai principalilor parteneri și, la ediția din acest an, a avut următoarea componență:

• Președinte: Prof. univ. dr. Simona Modreanu (Editura Junimea)

• Membri: Prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Prof. dr. Ioan Milică (BCU „Mihai Eminescu”), Prof. univ. dr. Grigore Tinică (Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”), notar Gabriela Lungu (Domeniile Lungu), Vasile Arhire (consilier al Primarului Municipiului Iași) și Mihai Pricop (delegat al Municipiului Iași).

Juriul a decis ca Premiile ediției a X-a să fie acordate, astfel:

• Igor Șarov, profesor, istoric, rector al Universității de Stat din Moldova;

• Sorin Istrail, informatician, cercetător, profesor de matematică la Brown University, S.U.A.;

• Alexandru Mironov, profesor, scriitor, editor, realizator de emisiuni culturale și educative.

• Premiul special „Dana Konya-Petrișor”, instituit în anul 2021, în memoria strănepoatei familiei Negruzzi – inițiatoare a proiectului, cofondatoare și o prezență activă în desfășurarea primelor cinci ediții – a fost atribuit Echipei MAVIS Artificial Heart a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (Facultatea de Bioinginerie Medicală și Facultatea de Medicină), colectiv coordonat de dr. Alexandru Pleșoianu.

• Premiul aniversar „NEGRUZZI 200 – ediția a X-a” va fi decernat antreprenorului Iulian Dascălu, fondator IULIUS Grup, la 25 de ani de la înființarea companiei.

Despre eveniment, prof. univ. dr. Simona Modreanu :

Prezentatori : Petronela Cotea Mihai, realizator emisiuni Radio România Iași și jurnalistul Vasile Arhire.

Înregistrarea video a manifestării va postată pe site-ul/canalul youtube Radio Iași. Filmare și montaj video : Bogdan Zlei , Radio Iași.

Premiile Naționale NEGRUZZI – 200 sunt organizate de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, cu sprijinul Domeniilor Lungu – Hermeziu, județul Iași, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, TVR Iași, Radio Iași și în colaborare cu Asociația ”Cercul Junimii” și Ateneul Național din Iași.

