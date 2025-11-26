Ascultă Radio România Iași Live
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: în bugetul Uniunii pentru 2026, sunt prevăzute „crearea unei linii speciale pentru Republica Moldova, dar și finanțarea suplimentară a Centrului European de Competențe în Materiale Securitate Cibernetică”
Eurodeputații au votat astăzi, la Strasbourg, bugetul Uniunii pentru anul viitor. Acesta prevede aproape 193 miliarde de euro în plăţi şi peste 190 miliarde de euro în angajamente.

În cadrul unui acord cu statele membre, Parlamentul a obținut 372,7 milioane EUR suplimentare pentru prioritățile sale ce vizează stimularea competitivității și îmbunătățirea  infrastructurii transfrontaliere. Astfel, au fost sporite fonduri pentru programul Horizon Europe cu 20 de milioane de euro, iar pentru rețele de transport și energetice aceasta a crescut cu 23,5 milioane de euro.

Parlamentul European a obţinut de asemenea 35 de milioane de euro în plus pentru Vecinătatea sudică a UE şi 25 de milioane de dolari pentru Vecinătatea estică.

Pe acest subiect, eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a evidențiat ce alocări din bugetul european pentru 2026 aduc avantaje României.

„Aprobarea bugetului pentru anul 2026 vine cu o serie de creșteri importante pentru zona de apărare, pentru zona de agricultură, pentru zona de sănătate. Sunt incluse în acest proiect de buget și câteva elemente care privesc direct România, crearea unei linii speciale pentru Republica Moldova, finanțarea suplimentară a Centrului European de Competențe în Materiale Securitate Cibernetică cu sediul la București, și acest este un obiectiv pe care l-am să consolidăm această instituție, și finanțarea unui proiect pilot care vizează Via Transilvanica și promovarea acestei rute la nivel european. Negocierile au fost unele destul de dificile. Inițial, Consiliul a propus o scădere consistentă a bugetului european, dar am reușit să ajungem la o formă agreată de toate instituțiile. Însă, în continuare, există o presiune foarte mare pe bugetul european, în ceea ce înseamnă rămbursarea împrumutului luat pentru finanțarea mecanismului de redresare și reziliență și îmbinarea tuturor priorităților, fie cele vechi, fie cele noi.”

