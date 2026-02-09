Sute de credincioși și preoți ortodocși români, la Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, eveniment ce a avut loc la Castelul Gandolfo, lângă Roma. Emisiunea „Weekend cu prieteni” (8.02.2026)

Publicat de hdaraban, 9 februarie 2026, 15:15

Ca la fiecare început de an, la Castel Gandolfo, lângă Roma, toți preoții ortodocși români din Italia, alături de câteva sute de credincioși au participat la Adunarea Eparhială și la Congresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Evenimentul a constituit prilej de a vorbi despre reușitele anului trecut, dar și despre planurile și provocările avute în față.

Elena Postelnicu a discutat pe aceste subiecte cu Preasfințitul Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Audio/foto: Elena Postelnicu