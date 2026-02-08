Ascultă Radio România Iași Live
Sub 16 ani pe rețelele sociale: interdicție totală sau acces controlat și educație digitală?

Sub 16 ani pe rețelele sociale: interdicție totală sau acces controlat și educație digitală?

Publicat de andreeadaraban, 8 februarie 2026, 15:07


Accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale stârnește controverse.

Studiile Organizației Mondiale a Sănătății arată că peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani prezintă semne de sevraj psihologic atunci când li se taie accesul la telefon, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea mintală.

Este interdicția soluția sau avem nevoie de reguli mai clare, platforme mai sigure și educație digitală?

Despre riscuri, beneficii și responsabilitate discutăm, la Dezbaterea Zilei din 9 februarie, cu  dr. Mirela Dracinschi, psihoterapeut, Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași și Cristina Jamscheck, director de programe al Centrului pentru Jurnalism Independent.

Realizator: Andreea Daraban

Emisiunea va putea fi urmărită și video live pe pagina noastră de Facebook.

