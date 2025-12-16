#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Nivelul este mult mai ridicat în România și am fost nevoită să încep pregătirea la matematică din clasa a V-a.” Povestea Teodorei, născută în Cipru, care a început gimnaziul în sistemul public de învățământ românesc și care a reușit să facă performanță în ciuda dificultăților de adaptare întâmpinate

16 decembrie 2025

Când Daniela Chirilă și fiica ei, Teodora, au decis să se întoarcă în România, în 2018, după mai bine de un deceniu petrecut în Cipru, știau că schimbarea nu va fi ușoară. Nu știau însă cât de profund avea să fie acest proces de readaptare, mai ales pentru copii. Reîntoarcerea nu a însemnat doar mutarea într-o altă țară, ci trecerea într-un sistem educațional diferit, mai rigid, mai solicitant și, pentru un copil crescut într-o altă cultură, adesea copleșitor. Familia Chirilă a revenit la Iași cu patru copii, toți născuți în Cipru.

Povestea începe în 2005, la scurt timp după terminarea facultății. Daniela și soțul ei, ambii specialiști în IT, au realizat rapid că începutul lor de drum profesional nu putea avea loc în România acelor ani. ”Am lucrat un an aici și ne-am dat seama că nu avem nicio perspectivă: salariile erau foarte mici pe atunci, nu aveam locuință, nu aveam nimic. În Cipru era o cerere mare în IT și am plecat pe un salariu mult mai mare”, povestește Daniela.

Au ajuns în Limassol, un oraș cu un număr de locuitori comparabil cu Iașul, cosmopolit, cald și plin de străini. Inițial, planul era să rămână doar doi-trei ani. Viața însă a decis altfel: au apărut copiii, iar șederea temporară s-a transformat într-un trai de durată.

Teodora, prima născută, și-a petrecut copilăria în Cipru. A mers la creșă, grădiniță și școală primară într-un sistem educațional în care limba de predare era greaca. Acasă, părinții au insistat însă ca limba română să fie vorbită constant. ”În casă se vorbea doar română. Copiii mergeau și la o școală românească de sâmbătă, făceau două ore pe săptămână. Am încercat să păstrăm legătura cu România”, explică Daniela Chirilă.

Revenirea în România

În 2018, familia a decis să revină în România. Un motiv important a fost finalizarea ciclului primar de către Teodora.”Ne-am gândit că dacă nu facem pasul atunci, probabil rămânem definitiv acolo. În plus, viața devenise foarte scumpă, chiriile erau mari”, spune Daniela.

Revenirea a însemnat pentru Teodora intrarea în gimnaziu, la Școala „Ștefan Bârsănescu” din Iași. Deși, conform vârstei, ar fi trebuit să fie în clasa a VI-a, părinții au decis să o înscrie în clasa a V-a, tocmai din cauza barierei lingvistice.

Pentru Teodora, începutul a fost dificil.”A fost o schimbare majoră. Sistemul educațional de aici este foarte diferit. Primul an a fost greu, mai ales din cauza limbii”, își amintește ea.

Deși vorbea română acasă, exprimarea academică, scrisul și vocabularul școlar îi puneau probleme serioase. În Cipru, scria fluent în greacă, dar în România a trebuit să reînvețe să compună, să structureze idei și să respecte rigorile limbii române. ”Scrisul a fost un obstacol. În greacă nu se scrie legat, iar trecerea la alfabetul românesc a fost dificilă”, spune Teodora.

Sprijinul familiei a fost extrem de important. Bunica, profesoară de limba română, a ajutat-o constant, iar mama a încurajat-o să citească și să scrie zilnic. Mai târziu, au urmat și meditațiile, inclusiv pentru Evaluarea Națională.

Nu doar limba a fost o provocare. Matematica s-a dovedit la fel de dificilă. ”Programele sunt foarte diferite. În Cipru nu făcusem ecuații cu necunoscute în clasele primare. Prima mea notă la matematică în România a fost 6”, povestește Teodora.

Din clasa a V-a, a început pregătirea suplimentară la matematică, pe care a continuat-o pe tot parcursul gimnaziului. Munca a dat roade: Teodora a reușit să recupereze și să obțină rezultate foarte bune la Evaluarea Națională.

Deși profesorii au aflat că vine dintr-un alt sistem educațional, Teodora spune că nu a beneficiat de măsuri speciale. ”Am fost tratată ca toți ceilalți copii. Poate aș fi avut nevoie de mai multă răbdare, mai ales la română”, mărturisește ea.

Și Daniela crede că școala ar fi trebuit să se implice mai mult: ”Nu toate familiile își permit meditații. Ar fi necesare cursuri de sprijin la română și matematică pentru copiii care se întorc din străinătate. Altfel, totul cade pe umerii părinților.”

Astăzi, Teodora este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național din Iași. În liceu, a descoperit comunitatea elenă din Iași, unde merge cu mare drag. Aici, Teodora nu doar că și-a păstrat identitatea bilingvă, ci a și performat: a obținut premii la Olimpiada Internațională de Limba Greacă.

Deși s-a adaptat și a reușit în România, visul Teodorei rămâne legat de Cipru. ”Vreau să intru la Medicină în Iași, să termin studiile aici, apoi rezidențiatul în Grecia și, poate, să mă întorc în Cipru. Pentru mine, Cipru este acasă.”

Varianta audio a interviului:

