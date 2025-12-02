#StareaEducației (INTERVIU) Programul „Să fim prieteni fără bullying”, al Organizației Salvați Copiii România, implementat în 15 grădinițe din județul Iași. Eliza Bucureșteanu, educatoare: ”Comunicarea clară cu părinții și copiii ne face o echipă puternică. E important să construim un cerc al siguranței și astfel de comportamente pot fi prevenite.”

Publicat de andreeadaraban, 2 decembrie 2025, 09:01

Bullyingul nu este o problemă a copiilor, este o responsabilitate a adulților, a celor care îi însoțesc, le creează mediul de creștere și le oferă primele modele de relaționare. De la această premisă pornește programul național „Să fim prieteni fără bullying”, derulat de Organizația Salvați Copiii România. Programul urmărește să integreze prevenirea violenței între cei mici în educația timpurie, acolo unde se pun bazele interacțiunilor sociale ale fiecărui copil.

Implementat din 2020, proiectul a ajuns la peste 600 de grădinițe, reușind să schimbe felul în care comunitățile educaționale înțeleg relațiile bazate pe cooperare, respect și siguranță emoțională.

În emisiunea Starea Educației, colega noastră, Andreea Daraban, a discutat despre impactul programului cu Corina Mighiu, reprezentantă Salvați Copiii Iași – organizația care a adus metodologia internațională „Free of Bullying” în grădinițele din România și cu Eliza Bucureșteanu, educatoare la Grădinița nr. 13 din Iași, care a beneficiat de formare în acest sens, fiind deja implicată în activități cu preșcolarii.

În județul Iași, peste 15 grădinițe aplică deja programul. După participarea la seminariile de formare din vară, cadrele didactice au primit valize educaționale pentru a implementa activitățile atât în grădiniță, cât și în comunitățile lor, inclusiv în zonele rurale.

Programul se bazează pe patru valori fundamentale: respect, grijă, curaj și toleranță. Conform Corinei Mighiu, educația timpurie bazată pe valori este extrem de importantă pentru dezvoltarea unor relații sănătoase.

De ce este important să vorbim despre bullying încă de la grădiniță?

Prima socializare are loc în grădiniță. Acolo copiii își formează deprinderi sociale și emoționale care îi însoțesc toată viața. ”Dacă începem de mici să cultivăm aceste valori, prevenim mult mai eficient bullyingul”, a declarat Corina Mighiu. Măsurătorile făcute după primul an de implementare arată îmbunătățiri semnificative: peste 50% dintre copii se joacă mai bine împreună, iar comportamentele agresive și excluziunea s-au redus.

Educatoarea Eliza Bucureșteanu susține că la vârsta preșcolară, formele cele mai frecvente de bullying includ tachinările, îmbrâncirile sau excluderea din joc, comportamente care apar adesea fără conștientizare. De aceea, educatoarea pune accent pe comunicare și joc de rol, metode care îi ajută pe cei mici să înțeleagă cum se simte copilul afectat și ce pot face pentru a repara situația.

Una dintre ideile centrale ale programului este responsabilitatea adulților.

De aceea, pentru a avea rezultate, intervenția nu trebuie să se oprească la ușa grădiniței, iar colaborarea cu familia nu trebuie să lipsească. „E important să construim un cerc al siguranței. Comunicarea clară cu părinții și cu copiii ne face o echipă puternică”, a afirmat Eliza Bucureșteanu.

Redăm mai jos interviul:

Andreea Daraban: În câte grădinițe din Iași se derulează acest program, ”Să fim prieteni fără bullying”?

Corina Mighiu: În acest moment sunt implicată în program peste 15 grădinițe. Noi am avut în vară seminarii de formare a educatorilor, iar după aceste seminarii, educatorii au primit valizele educaționale pentru a putea implementa programul în grădiniță, de fapt în comunitatea lor, pentru că sunt grădinițe din tot județul, nu sunt grădinițe doar din orașul Iași, ci programul merge și în zona rurală.

Andreea Daraban: În ce constă practic acest program? Ați vorbit despre aceste valize educaționale.

Corina Mighiu: Programul se bazează pe patru valori, învățarea copiilor acestor patru valori și învățarea comunității să poată să le promoveze și să se conformeze acestor valori. Iar valorile sunt respect, grijă, curaj și toleranță, pentru că toate studiile arată că educația bazată pe valori este utilă, relevantă și eficientă și atunci când valorile familiei și comunității școlare sunt congruente, copilul are predictibilitate constantă în relațiile cu adulții de încredere, că sunt părinții sau că sunt specialiștii. Și de aceea am spus că este un program în care, având aceste valori la nivelul tuturor grădinițelor și a tuturor membrilor din grădiniță, nu doar doamnele educatoare, toată lumea din grădiniță, atât părinții cât și copiii, trebuie să aibă acțiuni în spiritul acestor valori, respectiv respect, grijă, curaj și toleranță. Iar copiii au în valiză câte un ursuleț, care e prietenul lor, dar au și prietenul mare care e la doamna educatoare.

Andreea Daraban: În cinci ani ați ajuns la peste 600 de grădinițe în care derulați acest program la nivel național. De ce este nevoie să discutăm despre bullying încă de la grădiniță?

Corina Mighiu: Pentru că așa putem face partea aceasta de prevenire. Și să nu uităm că în grădiniță are loc prima socializare a copilului, în care se dezvoltă anumite abilități. Și dacă începem de mici să creștem copii în spiritul celor patru valori, putem preveni mult mai bine bullyingul. Și toate studiile arată că după ce s-a aplicat acesta, pentru că noi facem și măsurători, să vedem eficiența acestui program, și s-au observat îmbunătățiri după primul an de implementare. Peste 50% din copii se joacă împreună mai bine, sunt mai amabili în interacțiunile lor reciproce, s-au redus comportamentele de excluziune socială, se reduc și comportamentele agresive dintre copii, iar copiii devin mai curajoși și încep să aibă mult mai multă încredere în ei. Iar toate lucrurile astea, dacă le dezvoltăm la copii, ajută ca atunci când cresc să nu cadă atât de ușor victime ale bullyingului.

Andreea Daraban: Doamna Eliza Bucureșteanu, sunteți educatoare cu experiență. Ce v-a determinat să intrați în programul ”Să fim prieteni fără bullying”?

Eliza Bucureșteanu: Am urmărit acest program de câțiva ani, chiar l-am văzut și la alte colege educatoare implementându-l și mi s-a părut important să abordăm acest fenomen încă de la cele mai fragede vârste. Așa cum spunea și doamna Mighiu, aceste comportamente pot fi prevenite dacă intervenim asupra lor de cât mai devreme. Acesta a fost motivul pentru care mi s-a părut interesant și am văzut că oferă extrem de multe resurse foarte utile și foarte drăguțe pentru copii, dar și pentru noi, cadrele didactice. Și părinții vor fi implicați în acest proces pentru că vom avea sesiuni împreună cu ei, în care să conștientizăm mai mult despre bullying.

Andreea Daraban: Cum au primit copiii aceste activități?

Eliza Bucureșteanu: Au fost foarte încântați. Abia suntem la început. Am avut o activitate cu toți copiii și au îmbrățișat ursuleții. Le-am explicat că vom folosi ursuleții atât la activitățile la nivel de grădiniță cât și în clasă, atunci când vom aborda anumite teme și jocuri, activități care au legătură cu bullyingul și împreună vom construi și vom încerca să conștientizăm aceste patru valori care sunt atât de importante.

Andreea Daraban: Cum se derulează acest program la grupa dumneavoastră? Ce activități vă propuneți să faceți pentru ca acei mici să înțeleagă de fapt ce este bullyingul?

Eliza Bucureșteanu: Avem discuții, în primul rând, cu ei pe baza unor povești. Avem în materialele pe care le-am primit cartonașe informative ilustrate, planșe în care ei trebuie să descopere ce se întâmplă în acea imagine, ce se întâmplă cu copiii care fac o anumită acțiune în acea imagine, de exemplu, de marginalizare și apoi să încercăm să-i provocăm pe ei să conștientizeze ce ar putea face ca să ajute acea persoană, să îi poarte de grijă, aceasta fiind și una dintre valorile din program, să o includă în grupul lor. Pentru că, de obicei, la grădiniță cam asta e formă de bullying cea mai întâlnită, iar copiii acționează astfel fără să realizeze, de cele mai multe ori.

Andreea Daraban: Doamna Corina Mighiu, în program se afirmă că bullyingul este responsabilitatea adulților. De ce este periculos când adulții minimizează anumite comportamente ale copiilor? Auzim deseori: ”ei, sunt copii, așa fac ei”!

Corina Mighiu: Pentru că există riscul ca acel comportament să fie validat, adică să fie încurajat, în momentul în care nu avem o atitudine foarte clară, să se înțeleagă sau să se subînțeleagă că este permis. Ăsta este riscul cel mai mare. În momentul în care noi, ca adulți, intervenim, practic, arătăm că nu este permis să avem toleranță scăzută sau să nu arătăm respect față de altcineva. Noi suntem modele pentru copii, iar copiii știm că învață prin imitare. Și dacă observă la noi niște lucruri, s-ar putea să le facă și ei. Și de asta este foarte important ca noi, adulții, să fim atenți la comportamentele noastre, la cuvintele pe care le folosim, astfel încât să nu încurajăm repetarea unor comportamente care mai târziu s-ar putea să nu ne mai placă nici nouă. În funcție de ce resurse reușim să atragem, vrem să mergem mai departe cu acest program, să îl extindem Acest program este susținut și de diferiți finanțatori publici sau privați, pentru că sunt costuri destul de ridicate. Programul este unul care se aplică în mai multe țări și este dezvoltat de cei din Danemarca, de la Fundația Mary, a reginei Danemarcei.

Andreea Daraban: Revenind la doamna Bucureșteanu, care sunt formele de bullying care se manifestă în rândul copiilor de grădiniță, în mod frecvent?

Eliza Bucureșteanu: De cele mai multe ori, copii îmbrâncesc, pot tachina și, cum știm, bullyingul este o acțiune repetată. Și nu este doar la nivel fizic, este și psihic și emoțional și de aceea încurajez copiii la grupă să spună atunci când un copil îi deranjează și încercăm împreună să găsim soluții astfel încât și unul să se simtă bine și celălalt. Să ajungem la un numitor comun.

Andreea Daraban: Care este primul lucru pe care ar trebui să-l facă un educator când observă un comportament agresiv, de excludere, din partea unui copil?

Eliza Bucureșteanu: Cred că comunicare este cheia. Ca în orice situație cu care ne confruntăm și noi, adulții, și în cazul copiilor, comunicare este cheia. Și atunci când observăm un anumit comportament e foarte important să vorbim cu copilul respectiv sau cu actorii care sunt implicați în acea situație și să încercăm să ne punem noi în locul copilului marginalizat. Cred că jocul acesta de rol e foarte util într-o astfel de situație și îi ajută pe ei să conștientizeze mai mult că acel comportament nu e potrivit.

Andreea Daraban: Programul ”Să fim prieteni fără bullying” începe la grădiniță, dar ar trebui continuat acasă, nu?

Eliza Bucureșteanu: Cu siguranță. E importantă această colaborare între grădiniță și familie și să facem acel cerc al siguranței de care avem nevoie. O comunicare clară cu părinții și cu copii va face ca echipa să fie puternică și de aceea vom avea câteva întâlniri cu părinții, în care le vom acorda și anumite materiale pe care le pot folosi acasă.

Varianta audio a inetrviului: