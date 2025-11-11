Sindromul Karoshi (moartea subită ocupațională) face victime! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 11.11.2025.

Încă un medic a murit în gardă. E doar unul dintr-un lung șir. Probabil l-a răpus o tulburare paroxistică de ritm, infarct sau AVC pe fondul epuizării. În două cuvinte: sindromul Karoshi (moartea subită ocupațională).

Oare câte persoane ar mai putea deceda până să fie aprobate cele 5 măsuri concrete propuse de conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe?

𝟓 𝐦ă𝐬𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐞 𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐣𝐞𝐚𝐳ă 𝐯𝐢𝐚ț𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐠ă𝐫𝐳𝐢 ș𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐚ț𝐚 𝐧𝐨𝐚𝐬𝐭𝐫ă.

Pachetul legislativ propus de conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe poate fi soluția sănătoasă pentru toți cei care ne salvează viața în fiecare zi.

𝐏𝐚𝐜𝐡𝐞𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐚ță:

(1) Deblocarea tuturor posturilor conform normativelor + legea 55 (pe care am depus-o deja în Parlament)- 𝐭𝐨ţ𝐢 𝐜𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐞𝐚𝐳ă 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥ă 𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧ță î𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢ţ𝐢𝐢 𝐠𝐫𝐞𝐥𝐞 ş𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 (𝐒𝐀𝐉, 𝐔𝐏𝐔, 𝐀𝐓𝐈, 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐭ăț𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐮𝐫𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐭𝐜) 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐧𝐨𝐬𝐜𝐮𝐭ă deja prin sporurile acordate în toate aceste activităţi medicale ce deservesc urgenţe – 𝐬ă 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐚𝐭ă 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚-𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐜ă 𝐯𝐨𝐫 – 𝐥𝐚 𝟓𝟓 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐢, fără penalizare, similar altor meserii cu muncă grea.

(2) Gărzile să fie considerate vechime în muncă iar timpul lucrat suplimentar să poată duce la reducerea vârstei de pensionare.

(3) Plata gărzilor la nivelul salariului actual (România e singura țară din UE în care munca de noapte sau în zilele libere este plătită mai prost (undeva la jumătate) decât cea din timpul programului normal de lucru) + bonsuri pentru cei care efectuează gărzi (mai mult de 55 de ore lucrate pe săptănână).

(4) 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐠ă𝐫𝐳𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐞𝐧ț𝐢𝐥𝐨𝐫 ( și sancțiuni crâncene pentru cei care îi obligă la muncă suplimentară neplătită).

(5) ,,𝐛𝐮𝐫𝐧𝐨𝐮𝐭-𝐮𝐥” – suprasolictarea ocupațională să fie considerată boală profesională – cu criterii clare de diagnostic și metode reale de tratament și recuperare.

(!!!) 𝐔𝐳𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜ă ş𝐢 𝐩𝐬𝐢𝐡𝐢𝐜ă 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞 î𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐢 ş𝐢 𝐩𝐨𝐭 𝐜𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐜ţ𝐢𝐞 î𝐧 𝐫𝐞𝐳𝐨𝐥𝐯𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐳𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫.

Oare premierul ar zbura cu un pilot care nu a dormit de 30 de ore?

Oare președintele ar merge cu un șofer care a condus peste 30 de ore?

Oare cum va sări din SMURD sau cum va alerga la un pacient în UPU cineva de 65 de ani?

Ar putea răspunde la această întrebare toţi cei care spun că le pasă de cei ce lucrează zi și noapte în sistemul de sănătate.

Medicul Tudor Ciuhodaru speră în susţinerea acestui demers pentru ca toţi cei care spun că le pasă de sistemul de sănătate să adopte de urgență acest demers legislativ.

𝐑𝐞ț𝐢𝐧𝐞ț𝐢:

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Organizația Internațională a Muncii (OIM) subliniază că în 2021, la nivel global, au fost înregistrate aproximativ 750.000 de decese cauzate de sindromul Karoshi.

Organizația a definit munca prelungită ca fiind > 55 de ore de lucru/săptămână.

Karoshi este termenul japonez pentru „moarte prin muncă excesivă” și se referă la decesul sau dizabilitatea cauzată de boli cardiovasculare sau sindroame de stres legate de suprasolicitare.

Acest fenomen a început să fie studiat în Japonia în anii ’80 și este cauzat de factori precum orele de muncă excesive, presiunea stresului la locul de muncă, un echilibru precar între viața profesională și cea personală și lipsa de odihnă.

Problema nu mai este limitată la Japonia și a devenit o problemă globală

80 de ore suplimentare pe lună sunt considerate pragul peste care ai un risc crescut de deces.

5% din cei care au murit in urma unor afectiuni cardiovasculare, în grupurile de vârste 25 – 59 se încadrau în această patologie.

