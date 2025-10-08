Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Sarcina după 35 de ani – între dorință, timp și realitate | Interviu cu dr. Mircea Onofriescu

Sarcina după 35 de ani – între dorință, timp și realitate | Interviu cu dr. Mircea Onofriescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 12:12

Tot mai multe femei aleg să amâne momentul maternității, concentrându-se pe carieră, stabilitate și echilibru personal. Dar ce se întâmplă atunci când dorința de a avea un copil apare după 35 de ani?

Invitatul emisiunii „Sens unic”, dr. Mircea Onofriescu, medic primar obstetrică-ginecologie, explică ce schimbări apar în organismul femeii după această vârstă, care sunt analizele esențiale pentru o sarcină sănătoasă și ce soluții oferă medicina modernă atunci când sarcina nu apare natural.

🎙️ Un interviu realizat de Alexandra Anița-Baciu, difuzat la Radio România Iași.

