Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi. Lect.univ.dr. Alexandra Cobzeanu în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 10:52
Săptămâna Sănătății Mintale la UAIC Iasi, 6 – 10 octombrie 2025
Un eveniment pentru studenții care vor să își înțeleagă mai bine emotiile si să găsească echilibrul atat de necesar in viata academica și in calatoria spre carieră.
O provocare marca Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi.
Lect.univ.dr. Alexandra Cobzeanu în matinal cu Adina Șuhan: