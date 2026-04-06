Săptămâna Patimilor Domnului Iisus Hristos. Protoiereul Vasile Leonte cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.04.2026.

Patimile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare şi înfricoşătoare: “sfinte” pentru că Cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, “mântuitoare” pentru că şterg păcatele întregii lumi şi “înfricoşătoare” din cauza coordonatelor naturii, care s-au schimbat la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Publicat de mihaipohoata, 6 aprilie 2026, 11:47



“Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat şi mulţi din morminte au înviat”.

Vinerea Mare: utima vineri din Postul Paştelui se numeşte Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă.

Este ziua în care Iisus a fost biciuit, scuipat şi răstignit pe cruce între doi tâlhari.

În Vinerea neagră, ziua cea mai neagră din istoria creştinismului, Iisus a murit pentru mântuirea lumii și iertarea păcatelor neamului omenesc.

Motivația invitației pe care am făcut-o protoiereului Vasile Leonte, preot paroh al Bisericii cu hramul sfintei cuvioase Parascheva pe stil vechi din Iași, este cât se poate de clară, cu rugămintea de a ne vorbi despre semnificațiile religioase ale Săptâmînii Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, astăzi, luni, 6 aprilie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: protoiereul Vasile Leonte, preot paroh al Bisericii cu hramul sfintei cuvioase Parascheva pe stil vechi din Iași.