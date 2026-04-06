Săptămâna Patimilor Domnului Iisus Hristos. Protoiereul Vasile Leonte cu Mihai Florin Pohoață, la "Pulsul Zilei" – 06.04.2026.

Patimile Domnului sunt numite sfinte, mântuitoare şi înfricoşătoare: “sfinte” pentru că Cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, “mântuitoare” pentru că şterg păcatele întregii lumi şi “înfricoşătoare” din cauza coordonatelor naturii, care s-au schimbat la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Publicat de mihaipohoata, 6 aprilie 2026, 11:47


“Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat şi mulţi din morminte au înviat”.

Vinerea Mare: utima vineri din Postul Paştelui se numeşte Vinerea Patimilor sau Vinerea Seacă.

Este ziua în care Iisus a fost biciuit, scuipat şi răstignit pe cruce între doi tâlhari.

În Vinerea neagră, ziua cea mai neagră din istoria creştinismului, Iisus a murit pentru mântuirea lumii și iertarea păcatelor neamului omenesc.

Motivația invitației pe care am făcut-o protoiereului Vasile Leonte, preot paroh al Bisericii cu hramul sfintei cuvioase Parascheva pe stil vechi din Iași, este cât se poate de clară, cu rugămintea de a ne vorbi despre semnificațiile religioase ale Săptâmînii Patimilor Domnului nostru Iisus Hristosastăzi, luni, 6 aprilie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: protoiereul Vasile Leonte, preot paroh al Bisericii cu hramul sfintei cuvioase Parascheva pe stil vechi din Iași.

Viața romilor în prag de sărbătoare prin vocea doamnei Elena Motaș, reprezentant al romilor în Prefectura Iași – temă a emisiunii de luni, 6 aprilie 2026, h 20:30, de pe undele Radio Iași cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni luni, 6 aprilie 2026, 08:40

În ediția de astăzi a emisiunii Viața Romilor, invităm la dialog pe doamna Elena Motaș, reprezentant al romilor în Instituția Prefectului...

#StareaEducației (INTERVIU) Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare: ”Sunt 30% dintre copii care nu au luat nota 5 la simularea Evaluării Naționale, iar acest procent înseamnă foarte mult pentru o generație.”
Emisiuni vineri, 3 aprilie 2026, 17:24

Rezultatele simulării Evaluării Naționale, publicate recent, readuc în prim-plan problemele persistente ale sistemului de învățământ din...

Verificați valabilitatea alimentelor pentru Paști! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.04 2026.
Emisiuni vineri, 3 aprilie 2026, 13:34

Lista cumpărăturilor esențiale pentru Paști include clar carnea și preparatele din miel (tradițional) carne pentru friptură sau ciorbă dar...

Viitorul presei, între libertate și incertitudine financiară
Emisiuni vineri, 3 aprilie 2026, 09:09

Radio BBC, Radio Europa Liberă și Radio Deutsche Welle au jucat un rol covârșitor în țările Europei de Est, atât în timpul comunismului,...

Emisiuni vineri, 3 aprilie 2026, 08:03

Dialogul intercultural reflectat în manifestări de înaltă ținută academică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – temă a emisiunii de vineri, 3 aprilie, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

În deschiderea ediției, relatăm de la manifestarea – LUMEN LITERARUM – Conferința Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan...

Emisiuni joi, 2 aprilie 2026, 11:53

2 aprilie – Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Cristina Nichita, antreprenor și mentor cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 02.04.2026.

”Pentru noi cei care luptăm pentru sprijinul acordat copiilor care suferă de autism sunt 22 de ani de conștientizări și o călătorie cu multe...

Emisiuni joi, 2 aprilie 2026, 10:29

(PROMO) Ratoșele din Moldova. File de monografie, de etnolog Angela Paveliuc-Olariu, lansată la Ruginoasa – temă a emisiunii TRADIȚII – de astăzi, 2 aprilie, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Stimați ascultători, în ediția de astăzi (2 APRILIE 2026, h 21:03) a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Ratoșele din...

Emisiuni miercuri, 1 aprilie 2026, 12:03

#StareaEducației (INTERVIU) Colegiul Economic Administrativ din Iași a primit titulatura de colegiu de antreprenoriat. Gabriela Țiplic, director al instituției:”Reprezintă o recunoaștere a performanțelor obținute, a programelor educaționale dezvoltate și a parteneriatelor solide cu mediul de afaceri.”

Colegiul Economic Administrativ din Iași se numără printre cele 22 de unități de învățământ din România care au primit titulatura de...

