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(PROMO/AUDIO) Limba română, punte între culturi și suflete – temă a emisiunii Dialog intercultural, vineri, 16 octombrie 2026, h 20:30, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

(PROMO/AUDIO) Limba română, punte între culturi și suflete – temă a emisiunii Dialog intercultural, vineri, 16 octombrie 2026, h 20:30, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 07:24

Stimați prieteni, reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au organizat, în perioada 15–31 iulie 2026, cea de-a 54-a ediție a Școlii de vară internaționale „România – Limbă și civilizație”, programul cu cea mai îndelungată tradiție din România dedicat studiului limbii române ca limbă străină.

Desfășurată sub sloganul „Învață limba română la Iași. Descoperă cultura română”, ediția din acest an a reunit 136 de participanți, cel mai mare număr înregistrat până în prezent.

Despre subiect, în una din zilele Școlii de Vară, am stat de vorbă cu Oana Cogeanu-Haraga, prodecan responsabil cu asigurarea calității și resursa umană – de la  Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doamna profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine generală a acestei activități culturale. Imediat, ne răspunde la întrebarea – de ce să studiezi limba română la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași?

Românii de dincolo de Prut și studiul limbii române, un alt subiect al dialogului.

În emisiunea de astăzi (vineri, 16 octombrie 2026, h 20:30), mai stăm de vorbă cu doamna conferențiar universitar, doctor în Filologie, Diana Gradu de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), mai exact de la Colectivul de Limba și literatura franceză, director al Școlii de vară „România – Limbă și civilizație”. Interlocutorul nostru ne zugrăvește, prin cuvânt, un tablou al Școlii de Vară, cu accent pe oferta educațională a prestigioasei universități ieșene pentru participanți. Limba română și importanța acesteia pentru participanții din Republica Moldova, un alt subiect al interviului; dialogul intercultural reflectat în toate activitățile din programul Școlii de Vară, o altă temă despre care povestim.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „A-i cunoaște pe ceilalți înseamnă a fi inteligent; a te cunoaște pe tine însuți înseamnă a fi înțelept”, Lao Tzi, filozof chinez.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 16 OCTOMBRIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Facebook)

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