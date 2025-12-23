Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.

Știm cât de gustoase sunt toate preparatele noastre tradiţionale precum cârnații, caltaboșii sau cozonacii făcuţi în casă, însă excesele pot transforma bucuria în durere sau chiar în urgenţe medicale. Mesele bogate de Crăciun au și un mare risc iar când moderația este ignorată, sarmalele, salata boeuf, prăjiturile şi cozonacul, toate iubite şi dorite în perioada sărbătorilor, pot aduce probleme celor predispuși la excese.

Publicat de mihaipohoata, 23 decembrie 2025, 13:30


Felul în care ne alegem porțiile poate fi cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare.

Sărbătorile pot fi astfel extrem de plăcute dacă mesele sunt planificate atent și servite cu măsură iar noi trebuie să fim atenți și vigilenți ca acestea să nu devină un motiv pentru a ajunge la urgenţe, din cauza exceselor.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe vine cu avertizări și recomandări privind pericolele mesei de Crăciun, astăzi, marți, 23 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Surse: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.

