Pericolele mesei de Crăciun! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 23.12.2025.

Pericolele mesei de Crăciun!

Știm cât de gustoase sunt toate preparatele noastre tradiţionale precum cârnații, caltaboșii sau cozonacii făcuţi în casă, însă excesele pot transforma bucuria în durere sau chiar în urgenţe medicale. Mesele bogate de Crăciun au și un mare risc iar când moderația este ignorată, sarmalele, salata boeuf, prăjiturile şi cozonacul, toate iubite şi dorite în perioada sărbătorilor, pot aduce probleme celor predispuși la excese.

Felul în care ne alegem porțiile poate fi cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare.

Sărbătorile pot fi astfel extrem de plăcute dacă mesele sunt planificate atent și servite cu măsură iar noi trebuie să fim atenți și vigilenți ca acestea să nu devină un motiv pentru a ajunge la urgenţe, din cauza exceselor.

