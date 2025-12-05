Liga Studenților de la Geografie și Geologie se pregătește de proiectul caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 08:54

Omul care aduce vestea! Liga Studenților de la Geografie și Geologie – LSGG Iași a dat startul proiectului caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”, ediția a XVIII-a.

Reprezentnații Asociației ”Liga Studenților de la Geografie și Geologie” îrezenți în matinalul de la Radio Români Iași: Gandore Vlăduț – Vicepreședinte Interne, Țifrea Ionuț – Coordonator Fundraising Proiect Caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit ” și Bucur Mihai – Coordonator Public Relations Proiect Caritabil „Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”:

Despre proiectul caritabil:

U.S.O.J.U.C.F („Un Student, O Jucărie, Un Copil Fericit”) este proiectul de suflet al Asociației, Un proiect caritabil cu o istorie de *18 ani,* înființat în 2007, organizat anual de către Asociația Liga Studenților de la Geografie și Geologie în preajma sărbătorilor de iarna.

Perioada de desfășurare a ediției anuale este *2 decembrie-18 decembrie 2025.*

Anul acesta beneficiarii proiectului vor fi *180* de copii, preșcolari și școlari din comuna *Drăgușeni, județul Iași.*

Vom organiza o campanie de strângere de bani, haine, rechizite, atât prin amplasarea de urne la diverse locații (cafenele, magazine), în incinta universității (stand „Cafeneaua Caritabilă la etajul 1 al Corpului B, Facultatea de Geografie și Geologie), cât și prin o serie de activități menite să adune donații cum ar fi: *Colinde pe Pietonalul Ștefan cel Mare, Seară de film, Seară de bingo, Seară Românească, Karaoke, Stand-up, etc…*

Proiectul se încheie prin deplasarea echipei de implementare în comuna aleasă pentru a oferi cadourile și donațiile copiilor.

Suntem deschiși la sponsorizări, la donații. Ne găsesc pe pagina Asociației:*lsggiasi* pe instagram.