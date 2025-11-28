Independență solidară – viziunea privind Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani

Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare 2025–2030, prezentată de președintele Nicușor Dan. Politologul Lucian Dîrdală vine la emisiunea „Imperativ”, la Radio România Iași, pentru a explica viziunea acestei strategii.

Parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare 2025–2030, prezentată de președintele Nicușor Dan, un document care semnalează intensificarea războiului hibrid, vulnerabilitățile administrative și corupția ca risc major pentru securitatea națională.

Despre conceptul de „independență solidară”, capacitatea României de a gestiona dezinformarea și perspectivele industriei naționale de apărare discută politologul Lucian Dîrdală, invitat la emisiunea „Imperativ”, vineri, 28 noiembrie, după știrile orei 14.00.

