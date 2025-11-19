Forumul Educației România-Republica Moldova, cauzele analfabetismului funcțional în rândul elevilor și reforma olimpiadelor școlare, teme ale emisiunii Starea Educației (20.11.2025)

În ediția din 20 noiembrie a emisiunii Starea Educației, discutăm despre Forumul Educației România – Republica Moldova care revine, la Iași, cu cea de-a șasea ediție, având ca temă „Predarea și învățarea față în față cu Inteligența Artificială”. Evenimentul reunește lideri educaționali, profesori, cercetători și experți în tehnologie din cele două țări, într-un spațiu de dialog dedicat transformărilor rapide din educație generate de noile tehnologii. Invitată va fi Liliana Romaniuc, președintele Asociației Române de Literație, fost inspector general al ISJ Iași.

Discuțiile despre analfabetismul funcțional în rândul elevilor au fost reaprinse în ultimele săptămâni, după ce ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că profesorii poartă cea mai mare parte din responsabilitate. Jurnalista Andreea Archip, redactor șef al publicației Școala9, autoare a unei analize dedicate acestui fenomen, va explica la Starea Educației de ce fenomenul analfabetismului funcțional nu începe și nu se încheie la catedră.

Între timp, regulamentul olimpiadelor școlare se află în plin proces de schimbare, odată cu publicarea unui nou proiect de norme metodologice. Printre noutăți se numără digitalizarea evaluării, accesul elevilor la lucrări înainte de contestații și posibilitatea susținerii online a probelor. Societățile științifice solicită însă ajustări importante pentru a asigura respectarea standardelor internaționale și o mai mare transparență. Despre implicațiile acestor modificări și observațiile specialiștilor discutăm cu profesorul Adrian Panaete, vicepreședinte al SEPI și cadru didactic la Colegiul „A.T. Laurian” din Botoșani.

Realizator: Andreea Daraban