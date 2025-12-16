„Eu, în lumea viselor și a culorilor”, expoziție la Palatul Copiilor Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: „Eu, în lumea viselor și a culorilor”, expoziție la Palatul Copiilor Iași.

Profesorul Dana Ungureanu, în matinal cu Adina Șuhan:

Miercuri, 17 decembrie 2025, are loc vernisajul expoziției.

Mesajul echipei:

Vă invităm cu drag și multă bucurie la vernisajul Expoziției „EU, în lumea viselor și a culorilor”, pe 17 decembrie 2025, ora 16.30, la Galeria ” Dimitrie Gavrilean” Palatul Copiilor Iași 🎨

❤️Această expoziție nu este doar o prezentare de lucrări, ci un dialog între inocență și imaginație, între râsul copilului și universul pe care îl construiește în jurul său. Prin această inițiativă, dorim să promovăm creativitatea, libertatea de exprimare și valoarea educației artistice, oferind publicului ocazia de a descoperi universul copilăriei într-o manieră autentică și sensibilă.

Coordonatori proiect:

Profesor Dana Ungureanu

Profesor Marina Antohi