„Eu, în lumea viselor și a culorilor”, expoziție la Palatul Copiilor Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 16 decembrie 2025, 09:57

Omul care aduce vestea: „Eu, în lumea viselor și a culorilor”, expoziție la Palatul Copiilor Iași.

Profesorul Dana Ungureanu, în matinal cu Adina Șuhan:

Miercuri, 17 decembrie 2025, are loc vernisajul expoziției.

Mesajul echipei:

Vă invităm cu drag și multă bucurie la vernisajul Expoziției „EU, în lumea viselor și a culorilor”, pe 17 decembrie 2025, ora 16.30, la Galeria ” Dimitrie Gavrilean” Palatul Copiilor Iași 🎨

❤️Această expoziție nu este doar o prezentare de lucrări, ci un dialog între inocență și imaginație, între râsul copilului și universul pe care îl construiește în jurul său. Prin această inițiativă, dorim să promovăm creativitatea, libertatea de exprimare și valoarea educației artistice, oferind publicului ocazia de a descoperi universul copilăriei într-o manieră autentică și sensibilă.

Coordonatori proiect:
Profesor Dana Ungureanu
Profesor Marina Antohi

Volumul – Chișinăul interbelic cu pretext fotografic, lansat în IAȘI
Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 09:25

În ziua de vineri, 28 noiembrie 2025, la Iași, începând cu ora 16, în sala „Benjamin Fondane”, Institutul Francez, din incinta Palatului...

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 15 decembrie 2025, 09:00

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan: Marți, 16 decembrie 2025, de la ora 19:00, va avea loc spectacolul...

(INTERVIU) Maria Nagy, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:23

După  foarte mulți ani de absență, una dintre cele mai bune voci feminine din România, Maria Nagy, revine în atenția publicului cu o piesă...

(INTERVIU) Teodora Ipate și Laur Bubuianu (Ride the Magic – Accelerăm Binele de Crăciun la Madras!), la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (14.12.2025)
Emisiuni duminică, 14 decembrie 2025, 13:02

Cu doar căteva zile înainte de Crăciun, mai exact pe 20 decembrie, începănd cu ora 16.00, showroom-ul Madras se transformă într-un loc de...

Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 11:06

„Justiție capturată” – dezbaterea care aprinde România

Documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a readus în prim-plan discuțiile despre justiția din România și despre lupta anticorupție....

Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 09:00

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan.   Pe 13 și 14 decembrie, în Sala Voievozilor din Palatul...

Emisiuni vineri, 12 decembrie 2025, 08:45

#StareaEducației(INTERVIU) Mona Coțofan, profesoară de limba română: ”Limitele impuse temelor pentru acasă, prin ordin ministerial, nu sunt realiste, cred că e o estimare ruptă de realitatea sistemului.”/ Genoveva Farcaș, profesoară de pedagogie: ”La noi, temele nu prea sunt raportate la vârstele elevilor. La clasele primare, sarcina efecturării temelor este supradimensionată.”

Ministerul Educației a publicat, săptămâna trecută, un ordin care schimbă regulile privind temele pentru acasă în învățământul...

Emisiuni joi, 11 decembrie 2025, 09:56

Campania „Darnic pentru Educație” la a V-a ediție. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Darnic pentru Educație” 2025 cu Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială. Adelina Elena Tîrnoveanu, responsabil...

