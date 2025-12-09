Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Echipa Eco Negruzzi s-a auzit pe frecvențele Radio România Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 09:58

Elevii de la Colegiul „Negruzzi” Iași își petrec pauzele în sera liceului.

Alina Daniela Bîrliga, profesor biologie la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași și elevii Sabrina Mihăilă, Evelina Danu, Alexandru Ciplinschi, Daria Popa, Ștefan Butușneac și Bogdan Harhas au venit astăzi pe la noi:

Echipa Eco Negruzzi a fost creată cu scopul de a promova responsabilitatea față de mediu în rândul elevilor, prin implicarea activă în proiecte ecologice și activități practice desfășurate în sera colegiului. Ne dorim să cultivăm respectul pentru natură, spiritul de echipă, voluntariatul, precum și promovarea stării de bine prin reconectarea cu mediul natural, contribuind astfel la formarea unei generații conștiente, echilibrate și implicate în protejarea planetei.

Misiunea noastră

– implicarea în comunitatea negruzzistă;

– încurajăm dezvoltarea personală și starea de bine a elevilor;

– păstrarea conexiunii cu natura într-o lume hiperdigitalizată;

– dezvoltarea cunoștințelor științifice;

– promovarea creativității, inițiativei și protecției mediului.

