Deja am învățat câteva cuvinte în limba lor și ne e mai ușor să comunicăm. Dar ceea ce e sigur e că zâmbetele și îmbrățișările au un limbaj comun.Așa că le-am dus câteva jucării, cărți de colorat, carioci, puzzle-uri, tuburi cu baloane de săpun și, bineînțeles, baloane modelate. Am dansat cu ei și am încercat să îi facem să uite, pentru câteva momente, de drama prin care trec.