Consecințele victoriei lui Péter Magyar. Mizele noii puteri de la Budapesta

Alegerile parlamentare de duminică, din Ungaria, au condus la o schimbare de regim. Cu o prezență record la vot și o victorie categorică, noua forță politică Tisza, condusă de Péter Magyar, a obținut o majoritate suficient de puternică pentru a guverna.

Publicat de isoreanu, 17 aprilie 2026, 10:14



După 16 ani de regim Viktor Orbán, victoria partidului TISZA și a lui Péter Magyar în alegerile parlamentare de duminica trecută din Ungaria închide un capitol politic care a influențat dezbaterile europene despre democrație, suveranism, statul de drept, relația cu Rusia și războiul din Ucraina.

Ce urmează pentru Ungaria? Și cum se vor reconfigura relațiile Budapestei cu Bucureștiul, Kievul, Bruxellesul și Washingtonul?

Proforfesorul universitar doctor Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, și Teodor Moga, conferențiar universitar doctor la Centrul de Studii Europene al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, vor discuta aceste teme astăzi, după știrile orei 14.00, în emisiunea „Imperativ”, la Radio România Iași.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe canalul nostru de YouTube.