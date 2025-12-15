Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, Cristian Angel Oglan, terapeut holistic

Publicat de cristinaspinu, 15 decembrie 2025, 18:03



Terapia Bowen este o tehnică terapeutică ce a câștigat popularitate în ultimii ani și despre care studiile arată că este benefică pentru o varietate de probleme, inclusiv dureri musculare și articulare, anxietate, stres și probleme digestive.

Această tehnică terapeutică a fost creată de Thomas Ambrose Bowen (1916-1982) în Australia. El a susținut că terapia ar putea „reseta” răspunsul organismului la durere, contribuind astfel la ameliorarea acesteia.

Terapia Bowen constă în efectuarea unor mișcări blânde în anumite puncte ale corpului și oferă un spectru larg de beneficii. Datorită abordării sale non-invazive, este potrivită pentru oricine, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Osteopatia reprezintă o tehnică manuală care urmarește să îmbunătățească funcționarea corpului prin mobilizarea articulațiilor, mușchilor și țesuturilor, iar practicantul osteopat utilizeazș metode variate pentru a susține procesul natural de refacere și a reduce durerile.

Conceptul de osteopatie își are originea în Statele Unite, la sfârsitul secolului al XIX-lea, fiind dezvoltat de dr. Andrew Taylor Still. El a susținut ideea că oaselor, mușchii, nervii și organele interne influențează starea de bine, micile dezechilibre sau restricții putând modifica sanatatea globală.

Hirudoterapia este o terapie alternativă ce utilizează lipitorile medicinale. Aceste lipitori au salivă bogată în substanțe biologic active, precum hirudina, care prezintă efecte antiinflamatorii, analgezice, anticoagulante și de îmbunătățire a circulației sanguine. Aceste substanțe contribuie la subțierea sângelui și pot oferi beneficii în reducerea presiunii asupra sistemului cardiovascular.

Această formă de terapie are o istorie îndelungată și a fost utilizată în diverse culturi din întreaga lume pentru proprietățile sale vindecătoare.

Folosite încă din Antichitate, rolul lipitorilor în menținerea sănătății omului a făcut ca acestea să fie recunoscute drept „medicamente vii” şi să capteze atât interesul specialiștilor în hirudoterapie din Occident, dar şi al medicilor.

Inviatat la emisiunea ”Conexiuni autentice”, Cristian Angel Oglan, terapeut holistic (Terapie Bowen, Osteopatie, Masaj Visceral, Trigger point, Hirudoterapie) a vorbit detaliat despre aceste tehnici de terapie.

Pentru a afla cum funcționează aceste terapii, cui se adresează și ce afecțiuni pot fi ameliorate cu ajutorul lor, ascultați interviul integral realizat de Cristina Spînu!