Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic

Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic

Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 13:17

În următoarea perioadă, în Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos va fi implementat proiectul Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare.

Proiectul va fi implementat de către reprezentanții Asociației Rural Development Research Platform (RDRP), organizație cu experiență solidă în derularea de proiecte, cu acent pe cercetarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial.

Pentru a afla amănunte concrete atât despre obiectivele proiectului, cât și despre principalele activități din cadrul acestuia, am invitat la dialog pe membrii echipei care se ocupă de implementare.

Întâi de toate, stăm de vorbă cu Sebastian Brumă, dr. în Agronomie, cercetător la Academia Română, Filiala Iași, președinte al Asociației Rural Development Research Platform, director al proiectului (Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare).

Sebastian Brumă ne vorbește despre acțiunile din programul proiectului, cu accent pe scopul acestora. Interlocutorul nostru ne amintește și de deschiderea pe care au arătat-o reprezentanții actului administrativ din orașul Târgu Frumos în ceea ce privește implementarea proiectului care constituie subiectul postării noastre. „Ne dorim ca propunerea noastră să devină model pentru alte inițiative atât din țară, cât și din străinătate”, ne mai spune Sebastian Brumă, director al proiectului.

 

 

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Diana Creangă, dr. în Economie agrară, membră a Asociației Rural Development Research Platform. Diana Creangă ne vorbește despre principalele acțiuni de pe agenda proiectului (n.n. Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare): cercetare și documentare; realizarea unui atlas digital interactiv; ateliere participative care vor avea ca scop transmiterea cunoștințelor tradiționale și a dialogului între gernerații; expoziții tematice dedicate legumelor specifice rușilor lipoveni din Târgu Frumos; tipărirea și lansarea unui volum interdisciplinar privind patrimoniul agroecologic al zonei.

În finalul dialogului, Diana Creangă (manager de proiecte în cadrul RDRP) ne amintește alte proiecte implementate în ultima perioadă de către asociația pe care o reprezintă.

 

Următorul interlocutor este Ioana Repciuc, doctor în Filologie, cercetător la Academia Română, Filiala Iași, expert UNESCO în domeniul patrimoniului cultural imaterial.

Ioana Repciuc face parte din echipa de implementare a proiectului Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare.

În următoarea secvență audio pe care o postăm, interlocutorul nostru ne creionează o imagine din perspectivă istorică în ceea ce privește cultivarea legumelor în Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos, spunându-ne că „această ocupație a rușilor lipoveni este o parte a identității lor culturale”; proiectul de față corespunde viziunii UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) și este de datoria noastră, pe cât reușim, să avem grijă de mărcile identitare pe care le avem, în cazul de față pe care le au rușii de veche credință din Târgu Frumos, ne mai spune Ioana Repciuc, doctor în Filologie.

În contextul celor precizate de către primii trei interlocutori, în final invităm la dialog pe Julio Sa Rego, dr. în Antropologie, expert UNESCO în domeniul patrimoniului cultural imaterial și agricultură.

Julio Sa Rego, dr. în Antropologie, ne amintește câteva exemple de proiecte pe care le-a implementat cu succes atât în țara natală (n.n. Portugalia), cât și în alte colțuri ale lumii.

Dacă în alte proiecte din lume obiectivele acestora erau diferite (de exemplu: de a opri eliminarea pădurilor), în proiectul de față important este ca generațiile tinere să înțeleagă cât de grav ar fi să se piardă cunoștințele despre soiurile tradiționale de semințe, încât aceasta ar fi o mare pierdere pentru comunitate, ne mai spune Julio Sa Rego, expert UNESCO.

Înregistrările postate le difuzăm în ediția de miercuri, 27 AUGUST a.c., h 20:30, a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni și într-o viitoare ediție a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Facebook – Sebastian Brumă, Diana Creangă, Ioana Repciuc și Julio Sa Rego

Etichete:
Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)
Emisiuni vineri, 22 august 2025, 09:49

Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)

După trei ani în care Ucraina a rezistat în fața invaziei rusești, cu sacrificii imense, cei mai importanți lideri ai lumii caută soluții...

Ucraina, între rezistență, negocieri și promisiuni de securitate – IMPERATIV cu Ioana Soreanu (22.08.2025)
Valentin Zahorneanu, profesor ieșean, pasionat de caligrafie: „studiul în acest domeniu înseamnă să pot împărtăși celorlalți din experiența mea, reprezintă o sursă de inspirație și de motivație și, bineînțeles, constituie un mijloc de relaxare.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni joi, 21 august 2025, 12:44

Valentin Zahorneanu, profesor ieșean, pasionat de caligrafie: „studiul în acest domeniu înseamnă să pot împărtăși celorlalți din experiența mea, reprezintă o sursă de inspirație și de motivație și, bineînțeles, constituie un mijloc de relaxare.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Caligrafia, dacă e să încercăm o definiție, înseamnă scrierea de mână într-un mod estetic și care  prezintă o anumită eleganță....

Valentin Zahorneanu, profesor ieșean, pasionat de caligrafie: „studiul în acest domeniu înseamnă să pot împărtăși celorlalți din experiența mea, reprezintă o sursă de inspirație și de motivație și, bineînțeles, constituie un mijloc de relaxare.” Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 21 august 2025, 10:17

Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași. Concret, poposim în incinta Muzeului...

Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN
Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni miercuri, 20 august 2025, 10:54

Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Ofertele de vizitare, de explorare a naturii, invitațiile în cheie turistică pentru zona Moldovei nu ar trebui ignorate. Ba dimpotrivă, e încă...

Județul Bacău, de la fereastra vacanței: servicii balneoclimaterice, drumeții, istorie și cultură. Ghid, Romulus Dan Busnea, inspector de turism, la „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni miercuri, 20 august 2025, 06:54

Puls Juridic: Furia la adolescenți

Frustrare, nepăsare, lipsa voinței, anxietate sau furie sunt câteva dintre stările prin care trec adolescenții. Despre cum îi putem ajuta pe...

Puls Juridic: Furia la adolescenți
Emisiuni marți, 19 august 2025, 12:43

#InfoEconomic: La Iași, premieră națională: cei care doresc pot să-și repare singuri telefoanele mobile în primul service GSM cu regim self-service. Inițiativa aparține lui Marian Abutoaiei, antreprenor în domeniu

Potrivit unei statistici, la nivel național, sunt  peste 1800 de service-uri GSM. Deși e văzută ca o zonă de business atomizată, ea răspunde...

#InfoEconomic: La Iași, premieră națională: cei care doresc pot să-și repare singuri telefoanele mobile în primul service GSM cu regim self-service. Inițiativa aparține lui Marian Abutoaiei, antreprenor în domeniu
Emisiuni luni, 18 august 2025, 18:48

Se redeschide Casa George Enescu de la Mihăileni, Botoșani. La 19 august, se împlinesc 144 de ani de la nașterea compozitorului. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)

Mâine, 19 august, se împlinesc 144 de ani de la nașterea lui George Enescu. Momentul este marcat și în județul Botoșani, la Mihăileni, unde...

Se redeschide Casa George Enescu de la Mihăileni, Botoșani. La 19 august, se împlinesc 144 de ani de la nașterea compozitorului. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (17.08.2025)
Emisiuni sâmbătă, 16 august 2025, 09:31

Tabăra de Teatru și Film EvolvioArt, în ultima săptămână de vacanță. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Tabăra de Teatru și Film EvolvioArt, în perioada 31 august – 5 septembrie 2025.  Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu, în matinal cu...

Tabăra de Teatru și Film EvolvioArt, în ultima săptămână de vacanță. Bună Dimineața cu Adina Șuhan