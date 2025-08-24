Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos implicată într-un proiect de salvgardare și promovare a patrimoniului cultural imaterial agroecologic

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 13:17

În următoarea perioadă, în Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos va fi implementat proiectul Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare.

Proiectul va fi implementat de către reprezentanții Asociației Rural Development Research Platform (RDRP), organizație cu experiență solidă în derularea de proiecte, cu acent pe cercetarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial.

Pentru a afla amănunte concrete atât despre obiectivele proiectului, cât și despre principalele activități din cadrul acestuia, am invitat la dialog pe membrii echipei care se ocupă de implementare.

Întâi de toate, stăm de vorbă cu Sebastian Brumă, dr. în Agronomie, cercetător la Academia Română, Filiala Iași, președinte al Asociației Rural Development Research Platform, director al proiectului (Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare).

Sebastian Brumă ne vorbește despre acțiunile din programul proiectului, cu accent pe scopul acestora. Interlocutorul nostru ne amintește și de deschiderea pe care au arătat-o reprezentanții actului administrativ din orașul Târgu Frumos în ceea ce privește implementarea proiectului care constituie subiectul postării noastre. „Ne dorim ca propunerea noastră să devină model pentru alte inițiative atât din țară, cât și din străinătate”, ne mai spune Sebastian Brumă, director al proiectului.

În cele ce urmează, invităm la dialog pe Diana Creangă, dr. în Economie agrară, membră a Asociației Rural Development Research Platform. Diana Creangă ne vorbește despre principalele acțiuni de pe agenda proiectului (n.n. Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare): cercetare și documentare; realizarea unui atlas digital interactiv; ateliere participative care vor avea ca scop transmiterea cunoștințelor tradiționale și a dialogului între gernerații; expoziții tematice dedicate legumelor specifice rușilor lipoveni din Târgu Frumos; tipărirea și lansarea unui volum interdisciplinar privind patrimoniul agroecologic al zonei.

În finalul dialogului, Diana Creangă (manager de proiecte în cadrul RDRP) ne amintește alte proiecte implementate în ultima perioadă de către asociația pe care o reprezintă.

Următorul interlocutor este Ioana Repciuc, doctor în Filologie, cercetător la Academia Română, Filiala Iași, expert UNESCO în domeniul patrimoniului cultural imaterial.

Ioana Repciuc face parte din echipa de implementare a proiectului Sistemul agroecologic tradițional de cunoștințe și practici de cultivare autohtone în zona Târgu Frumos. Un atlas digital interactiv pentru generațiile viitoare.

În următoarea secvență audio pe care o postăm, interlocutorul nostru ne creionează o imagine din perspectivă istorică în ceea ce privește cultivarea legumelor în Comunitatea Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos, spunându-ne că „această ocupație a rușilor lipoveni este o parte a identității lor culturale”; proiectul de față corespunde viziunii UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură) și este de datoria noastră, pe cât reușim, să avem grijă de mărcile identitare pe care le avem, în cazul de față pe care le au rușii de veche credință din Târgu Frumos, ne mai spune Ioana Repciuc, doctor în Filologie.

În contextul celor precizate de către primii trei interlocutori, în final invităm la dialog pe Julio Sa Rego, dr. în Antropologie, expert UNESCO în domeniul patrimoniului cultural imaterial și agricultură.

Julio Sa Rego, dr. în Antropologie, ne amintește câteva exemple de proiecte pe care le-a implementat cu succes atât în țara natală (n.n. Portugalia), cât și în alte colțuri ale lumii.

Dacă în alte proiecte din lume obiectivele acestora erau diferite (de exemplu: de a opri eliminarea pădurilor), în proiectul de față important este ca generațiile tinere să înțeleagă cât de grav ar fi să se piardă cunoștințele despre soiurile tradiționale de semințe, încât aceasta ar fi o mare pierdere pentru comunitate, ne mai spune Julio Sa Rego, expert UNESCO.

Înregistrările postate le difuzăm în ediția de miercuri, 27 AUGUST a.c., h 20:30, a emisiunii Comunități Etnice/Ruși Lipoveni și într-o viitoare ediție a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio România Iași

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Facebook – Sebastian Brumă, Diana Creangă, Ioana Repciuc și Julio Sa Rego