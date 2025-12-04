Cadouri locale și artiști ieșeni, sâmbătă, 6 decembrie la Negru Zi. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 09:50

Omul care aduce vestea! Cauți daruri fabuloase pentru Crăciun? Știm noi unde găsești! Christmas Pop-up Shop la Iași, de Moș Nicolae.

Maria Căruntu de la Drawing Group Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Cadouri autentice și locale, întâlnirea cu artiștii care le-au creat, sâmbăta aceasta, 6 decembrie 2025, în inima urbei, la Negru Zi – coffee and arts.