Cadouri locale și artiști ieșeni, sâmbătă, 6 decembrie la Negru Zi. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 09:50

Omul care aduce vestea! Cauți daruri fabuloase pentru Crăciun? Știm noi unde găsești! Christmas Pop-up Shop la Iași, de Moș Nicolae.

Maria Căruntu de la Drawing Group Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

Cadouri autentice și locale, întâlnirea cu artiștii care le-au creat, sâmbăta aceasta, 6 decembrie 2025, în inima urbei, la Negru Zi – coffee and arts.

 

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 19:14

(EXCLUSIV/ INTERVIU) Cum va arăta finanțarea europeană după 2028 și ce înseamnă acest lucru pentru Moldova? Dragoș Benea, europarlamentar, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European: pentru Moldova sunt necesare ”investiți în sănătate, în infrastructura de transport, digitalizare, alimentare cu apă și canalizare, zone urbane și rurale defavorizate și în resursa umană, mai ales tânără”

Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană negociază elementele definitorii ale noului Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Sunt vizate...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 14:50

Erbiceni, Iași: sărbători sub semnele identitare ale șezătorii – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 4 decembrie 2025, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții relatăm de la Șezătoarea „Sfântul Andrei – tradiții, obiceiuri, gânduri și...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 12:53

Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava. 10 ani – SPECTACOLUL ARTEI cu Alex Aciobăniței (03.12.2025)

În anul 1984, Teatrul Național ”Vasile Alecsandri” din Iași inaugura ”Secția Suceava” – un teatru în miniatură care avea să...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 10:28

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio”. Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună Dimineața”, cu Adina...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 09:54

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Studenții ieșeni își dezvoltă abilitățile de leadership prin Fundația Leaders. Ghiuzan Monica-Adelina și Andreea-Roberta Petraru, în Bună...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 09:39

Publicul urcă pe scenă la spectacolul „Căpșuni de zăpadă”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, joi, 4 decembrie 2025, de la ora 19:00 are loc spectacolului „Căpșuni de zăpadă” de...

Emisiuni miercuri, 3 decembrie 2025, 08:50

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – Povestea unei familii revenite din Grecia după aproape două decenii și provocările integrării celor doi copii în sistemul de învățământ românesc

Tot mai mulți români care au ales calea străinătății decid astăzi să revină pe meleagurile natale. Deși pentru cei din țară...

Emisiuni marți, 2 decembrie 2025, 10:20

Grădinița cu P.P. Hârlău pregătește „Seara Valorilor”. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Seara Valorilor la Grădinița cu Program Prelungit Hârlău. Profesorul Georgiana Filimon, directorul gradinitei, în Bună...

