Avertizări privind pericolele nebănuite din preajma sărbătorilor de iarnă! (Episodul I). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 05.12.2025.

Mesele copioase, timpul petrecut în familie și odihna definesc sărbătorile de iarnă. Dar sezonul vine și cu riscuri pentru sănătate pe care mulți le ignoră.

Publicat de mihaipohoata, 5 decembrie 2025



Ne referim la alergii rezultate din contactul inhalatoriu cu anumite substanțe sau cu animalele de companie dar trebuie să fim clar avertizați și asupra riscului mușcăturilor de porc!

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe aduce în atenția noastră, într-un prim episod, avertizări legate de pericolele neașteptate din apropierea sărbătorilor de iarnă, precum alergii și mușcături de la unele animale și care pot fi neașteptat de groaznice, astăzi, vineri, 5 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la "Pulsul zilei"

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.