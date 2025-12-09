Avertizări privind pericolele din preajma sărbătorilor de iarnă! Depresia! (Episodul II). Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 09.12.2025.

Sărbătorile de iarnă vin și cu riscuri pentru sănătate pe care mulți le ignoră. Sentimentele de tristete, cu toate starile emotionale asociate, care apar si dureaza pe tot parcursul perioadelor de sarbatoare, cu precadere in noiembrie si decembrie si apoi la inceputul lunii ianuarie, nu sunt un fenomen rar si nici neobisnuit.

Publicat de mihaipohoata, 9 decembrie 2025, 12:45



Statisticile arata o crestere reala a starilor de depresie si anxietate, a tentativelor de suicid si din nefericire a numarului de acte suicidale reusite.

Chiar daca ar trebuie sa fie „cea mai frumoasa perioada din an” pentru unii dintre noi dominante sunt sentimentele de tristete dureroasa, izolare si singuratate, anxietate si depresie acuta iar cei care au mai suferit de depresie sunt cu atat mai expusi.

Chiar si oamenii care iubesc sarbatorile pot experimenta perioade depresive, in mod special la finalul sezonului, concomitent cu revenirea la ritmul obisnuit de viata.

Probabil ca nu degeaba prima jumatate a lunii ianuarie este considerata cea mai trista perioada a anului.

Conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe continuă seria avertizărilor legate de pericolele neașteptate din apropierea sărbătorilor de iarnă, cu accent pe depresie și consumul excesiv de alcool, astăzi, marți, 9 decembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: conf. univ. dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe.