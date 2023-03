(AUDIO) Orarul de vară de la Aeroportul Internațional Iași intră, astăzi, în vigoare

De astăzi intră în vigoare orarul de vară de la Aeroportul Internațional Iași.

Vor fi introduse noi destinații dar care vin la pachet cu foarte multe modificări ale zborurilor.

În aceste condiții, traficul auto către Aeroport va deveni infernal.

S-a vazut încă de ieri, când mai multe persoane care aveau zbor după amiază, au coborât din mașinile personale sau taxiuri și au mers pe jos până la Aeroport, pentru a nu pierde cursa.

Constantin Mihai are mai multe informații: În primul rând, compania Wizz Air și-a relocat la Iași, temporar, desigur, zborurile de pe Chișinău. Au fost relocate patru destinații care se adaugă la cele nouă existente. Pe de altă parte, tot de astăzi, compania privată maghiară Wizz Air introduce două noi destinații, de la Iași-Berlin – curse în zilele de luni și vineri, și legătura cu Istanbul, curse marți, joi și sâmbătă. De la sfârșitul săptămânii trecute, Ryan Air – patru destinații noi către Dublin, Milano, Bruxelles și legătura cu Parisul. La toate acestea adăugăm o posibilă relocare de la Chișinău a zborurilor companiei private Hi Sky din Republica Moldova. În curând vin și cursele charter către destinații de vacanță. Dacă tragem linia și adunăm, astăzi, pe Aeroportul din Iași operează cinci companii: TAROM, Wizz Air, Ryanair, Hi Sky și Austrian Airlines. În total, de astăzi – 21 de destinații, cele mai multe în Italia, șapte, apoi câte trei către Marea Britanie și Germania și două către Spania, iar de mâine, Istanbulul. În aceste condiții, traficul auto către aeroport a devenit infernal. Există o singură șosea de legătură, cu o bandă pe sens, total insuficientă. Parcarea pare a fi din secolul trecut. Au fost mărite tarifele de parcare tocmai pentru a nu încuraja circulația vehiculelor în zonă. Viitorul terminal T4, va fi gata la sfârșitul anului. Va fi de 10 ori mai mare decât actual T3 și va avea și o parcare mai generoasă. Va oferi 30.000 de metri pătrați. În prezent, T3 este aproape asfixiat de traficul existent. Am înțeles că autoritățile locale de 3 ani proiectează o nouă arteră de legătură pentru autoturisme prin cartierul Aviației.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)