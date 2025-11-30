(INTERVIU) Keo, la Top 20 Radio Iași cu Cristina Spînu (29.11.2025)

Publicat de cristinaspinu, 30 noiembrie 2025, 15:57



Keo și Alexandra Ungureanu încheie anul 2025 cu o nouă colaborare, lansând o melodie de dragoste intitulată „O sută de vieți„.

Cei doi au mai lansat muzică împreună în trecut, una dintre cele mai de succes piese fiind “Cel mai frumos cadou”, un cântec de Crăciun, care a trecut cu siguranţă proba timpului, fiind una dintre piesele preferate de români în perioada sărbătorilor de iarnă.

„O sută de vieți” îmbină pop-ul contemporan cu o melancolie ce se potrivește foarte bine pe timbrul celor doi artiști. Piesa este însoțită de un videoclip filmat într-o estetică caldă, aproape cinematografică, care surpinde esența unei relații autentice, o relație care trece testul timpului.

Cristina Spînu a stat de vorbă cu Keo la TOP 20 Radio Iași despre piesa lansată împreună cu Alexandra, dar și despre proilectele muzicale la care mai lucrează până la sfârșitul acestui an. Keo a mărturisit că este în pregătire și o versiune de Crăciun a piesei ” O sută de vieți” pe care cei doi artiști ne-o vor prezenta foarte curând.

Ascultați mai jos interviul realizat de Cristina Spînu cu Keo și urmăriți videoclipul piesei „O sută de vieți„!